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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.08.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye önemli müttefikimiz

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye önemli müttefikimiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mile Pompeo, Singapur'da yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardı. Pompeo, "Türkiye, ABD'nin işbirliği içinde çalışmaya devam etmek istediği bir NATO ortağıdır" dedi.

ABD’nin iki bakana yaptırım kararı almasının ardından dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo Singapur’da bir araya gelmişti. Pompeo bugün o görüşmenin ardından basına konuştu.

Pompeo, görüşmenin yapıcı geçtiğini söylerken, Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalıların “önümüzdeki günlerde” serbest bırakılacağını umut ettiğini söyledi. Pompeo, “Mevkidaşımla dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Brunson’ın serbest bırakılmasının ve ABD’ye dönmesinin zamanının geçtiğini ve Türkiye’deki diğer tutukluların da serbest bırakılması gerektiğini söyledim” dedi.

Pompeo, “Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde bunlar gerçekleşecek” dedi. Pompeo , “Türkiye ABD’nin her durumda birlikte çalışmak isteyeceği bir NATO müttefiki” sözlerine yer verdi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Singapur’da gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye olarak her zaman sorunları diploması, diyalog, karşılıklı mutabakatla çözme yaklaşımını benimsediğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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