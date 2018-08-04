ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye önemli müttefikimiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mile Pompeo, Singapur'da yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardı. Pompeo, "Türkiye, ABD'nin işbirliği içinde çalışmaya devam etmek istediği bir NATO ortağıdır" dedi.
ABD’nin iki bakana yaptırım kararı almasının ardından dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo Singapur’da bir araya gelmişti. Pompeo bugün o görüşmenin ardından basına konuştu.
Pompeo, görüşmenin yapıcı geçtiğini söylerken, Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalıların “önümüzdeki günlerde” serbest bırakılacağını umut ettiğini söyledi. Pompeo, “Mevkidaşımla dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Brunson’ın serbest bırakılmasının ve ABD’ye dönmesinin zamanının geçtiğini ve Türkiye’deki diğer tutukluların da serbest bırakılması gerektiğini söyledim” dedi.
Pompeo, “Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde bunlar gerçekleşecek” dedi. Pompeo , “Türkiye ABD’nin her durumda birlikte çalışmak isteyeceği bir NATO müttefiki” sözlerine yer verdi.
ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Singapur’da gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye olarak her zaman sorunları diploması, diyalog, karşılıklı mutabakatla çözme yaklaşımını benimsediğini söyledi.
Çavuşoğlu, “Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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