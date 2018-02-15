Tillerson'a soğuk duş! Boş odada beklettiler...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Mişel Aun tarafından ağırlanmasını izlemek için televizyonun başına geçen Lübnanlılar, başkanlık sarayına kimse tarafından karşılanmadan giriş yapan Tillerson'ı bir odada yalnız başına bekler halde gördü.

Tillerson'ın boş bir koltukla baş başa dakikalarca beklerken boş koltuğun tarafında bir bardak su dururken ABD'li bakana su bile verilmemiş olması dikkat çekti. Tillerson yalnız başına beklerken Dışişleri Bakanı Cibran Bassil içeri girip ABD'li mevkidaşıyla el sıkıştı.

'ABD'Lİ BAKAN ERKEN GELDİ'

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Refik Çlela ''Diplomatik protokolden sapma yok. ABD'li bakan beklenenden birkaç dakika erken geldi ve görüşme zamanında başladı. Girişte protokol müdürü tarafından karşılanıp selamlandı'' açıklaması yaptı.

'SICAK KARŞILAMA, AÇIKSÖZLÜ GÖRÜŞME İÇİN TEŞEKKÜR'

Dünkü Ürdün durağında İran'ın birliklerini ve milislerini Suriye'den çekmesi talebini tekrarlamış olan Tillerson, Aun'la görüşmenin ardından sarayın ziyaretçi defterine şunları yazdı:

''Cumhurbaşkanı sıcak karşılamanız, açıksözlü, dürüst, verimli görüş alışverişiniz için teşekkür ederim. ABD özgür ve demokratik bir Lübnan için Lübnan halkının yanındadır.''

SUUDİ VELİAHT PRENSİNİN ELİNDEN ZOR KURTULAN HARİRİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Tillerson, kasım ayında İran dini liderinin başdanışmanıyla görüşmesinin ardından Suudi Arabistan'a davet edilerek bir süre rehine alınıp istifaya zorlanan Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi.