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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
04.11.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

ABD, Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor

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ABD, Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'nin petrol zengini Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattı.

ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra, ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını artırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, Deyrizor'un 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında üs çalışması başlattı.

İki bölgede çok sayıda iş makinesinin çalıştığı görülürken, ABD'nin bu bölgelere 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk ettiği öğrenildi.

ABD, DEYRİZOR'DA ÜÇ AYRI NOKTADA ÜSSE SAHİP

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dönemden itibaren Suriye'nin kuzeyindeki varlığını nispeten azaltan ABD, Deyrizor'a sevkiyatlarını artırmış, son olarak 28 Ekim'de 170 araçlık konvoy göndermişti. Bu sevkiyat, ABD'nin uzun süredir Irak'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

ABD, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'i üs olarak kullanırken, Deyrizor'da üç ayrı noktada daha üsse sahip.

Deyrizor'un batısı, rejim güçlerinin kontrolünde; petrol yataklarının bulunduğu doğu kısmı ise terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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