ABD dev kasırganın karaya vurmasına hazırlanıyor

Şu anda şiddeti Kategori 1 olarak sınıflandırılan kasırganın karaya yaklaştıkça güçlenmesi ve karaya vurduğunda Kategori 4'e yükselmiş olması bekleniyor.

Yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump da Polonya ziyaretini iptal etti ve "Burada olmam çok önemli. Çok çok büyük bir kasırga olabilir gibi gözüküyor" diye konuştu.

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest!