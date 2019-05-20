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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
20.05.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

ABD destroyerinden Güney Çin Denizi'nde tartışma yaratacak geçiş

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ABD destroyerinden Güney Çin Denizi'nde tartışma yaratacak geçiş

ABD Donanması'na ait bir destroyerin, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı Scarborough Resifi'nin 12 deniz mili açığından geçtiği bildirildi.

ABCNews'in haberine göre, 7. Filo Sözcüsü Binbaşı Clayton Doss, güdümlü füze destroyeri USS Preble'in, Güney Çin Denizi'nde Serbest Dolaşım Operasyonu'nu (FONOP) yürüttüğünü, bugün uluslararası hukukun geçerli olduğu sulara erişim ve ölçüsüz denizcilik iddialarına karşı koymak için Scarborough Resifi'nin 12 deniz mili açığında seyrettiğini" söyledi.

Geçişin, Çin tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor.

Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in 190 kilometre batısında yer alan Scarborough Resifi'nin zengin balıkçılık sahalarıyla çevrili olduğu ifade ediliyor. Resif üzerinde hem Çin hem de Filipinler hak iddia ediyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

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