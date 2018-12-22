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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.12.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

ABD, Çin'de gözaltına alınan Kanadalıların serbest bırakılmasını istedi

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ABD, Çin'de gözaltına alınan Kanadalıların serbest bırakılmasını istedi

ABD yönetimi, ay başında Çin'de gözaltına alınan iki Kanada vatandaşının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, "Hukukun üstünlüğüne göre yönetilen Kanada, Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou ile ilgili adil, tarafsız ve şeffaf bir yasal süreç yürütmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kanada'nın ABD ile iade anlaşmasına uyarak uluslararası yükümlülüklerine bağlı kaldığını ifade eden Sözcü Yardımcısı, "Çin Hükümetinin bu ay başında iki Kanada vatandaşını gözaltına almasından dolayı derin endişe duyuyoruz ve bu kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇİN İLE KANADA ARASINDA "HUAWEİ" KRİZİ

Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'un Kanada'da 1 Aralık'ta uçakla aktarma yaparken gözaltına alınması ve olayın basına yansıması sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermiş, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Mıng'ın gözaltına alınması sonrası Çin'in istihbarat birimlerinin bağlı olduğu Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının ilgili bürolarınca Kanada vatandaşları Michael Spavor ve Michael Kovrig, 10 Aralık'ta "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunmak" şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Spavor ve Kovrig hakkında ayrı ayrı soruşturma başlatılmıştı.

Mıng, 12 Aralık'ta kefaletle serbest bırakılmış ancak iki ülke arasındaki kriz devam etmişti.

İki Kanadalının gözaltına alınmasına tepki olarak, Kanada Turizm Bakanı Melanie Joly 15 Aralık'ta Çin ziyaretini iptal ettiğini açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Bu, dünyadaki en büyük iki ekonominin, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirleriyle kavga etmeye başladıkları zaman yaşanan durumlardan biri. İki ülkenin aralarında yükselen ticaret savaşı, Kanada'da ve potansiyel olarak tüm küresel ekonomide her türlü istenmeyen sonuca sahip olacak. Bu konuda çok endişeliyiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

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