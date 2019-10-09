ABD-Çin arasında Uygur krizi
ABD, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik baskıya katkı sağladıkları gerekçesiyle 28 Çinli şirketi ticari kara listeye aldı. Çin, ABD’nin bu hamlesine sert tepki gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Çinli şirketlerin, kuzeybatı bölgesinde Uygurlara ve çoğu Müslüman diğer azınlıklara karşı ‘istismar ve insan hakları ihlalleriyle bağlantıları’ nedeniyle kara listeye alındığı bildirildi. Duyuruda, “Bilhassa bu şirketler, Çin’in Uygurlara, Kazaklara ve Müslüman azınlık gruplarına karşı yüksek teknolojili izleme, kitlesel keyfi gözaltı ve baskı kampanyasının uygulanması sırasında istismar ve insan hakları ihlallerinde töhmet altında kalmıştır” ifadesi kullanıldı.
Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang, ülkede ‘insan hakları meseleleri’ olmadığını söyleyerek suçlamaları içişlerine yönelik müdahale olarak niteledi ve yaptırımların geri alınması çağrısı yaptı.
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