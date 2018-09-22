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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.09.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

ABD Çin arasında 'Rusya' krizi: Sonuçlarına katlanır!

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ABD Çin arasında 'Rusya' krizi: Sonuçlarına katlanır!

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ın, Washington yönetiminin Çin'e askeri yaptırım kararı alması ile alakalı olarak Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü ABD'ye "sözde yaptırımları" kaldırması, aksi takdirde sonuçlarına katlanması gerektiği uyarısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang'ın, Bakanlığa çağrılan büyükelçi Barnstad'la yaptığı görüşmede, Washington yönetiminin Çin'e askeri yaptırımlar getirmesine yönelik protestosunu bildirdi.

Görüşmede Çin-Rus askeri ilişkilerinin iki egemen ülkenin olağan iş birliği olduğunu aktaran Cıng'ın, ABD'nin buna "hiç bir müdahale hakkı" bulunmadığını ifade etti.

GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIRIZ

Cıng Zıguang, Terry Branstad'a, ABD'nin yaptırım kararının iki ülke ve iki ordu ilişkilerine ciddi zarar verdiği, uluslararası ve bölgesel konularda Çin-ABD iş birliğini ciddi şekilde etkilediğini aktararak, Pekin yönetiminin de ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını iletti.

Çin'in ABD'ye güçlü şekilde "yaptığı hatayı düzeltmesi ve sözde yaptırımları kaldırması" çağrısında bulunduğunu kaydeden Cıng, aksi halde bu durumdan kaynaklanan sonuçların tüm sorumlusunun ABD yönetiminin olacağını vurguladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de askeri yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin ordusu bu karardan güçlü öfke duyuyor ve kesinlikle karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çin-Rus askeri ilişkilerinin iki egemen ülkenin normal ilişkileri olduğunu ve ABD'nin buna karışmaya hakkı olmadığını belirten Vu, ABD'nin Çinli
yetkililere yaptırım kararının, uluslararası normların açık şekilde ihlali olduğunu dile getirdi.

 

SONUÇLARINA KATLANMASI GEREK

Sözcü Vu, ABD'ye "sözde yaptırımları" kaldırması, aksi takdirde sonuçlarına katlanması gerektiği uyarısı da yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, Rusya'dan 10 Rus Sukhoi SU-35 4üncü nesil savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerini satın alan Çin Savunma Bakanlığına bağlı Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerine yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtilen karar, departman üyelerinin ABD'ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerinin durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor.

Söz konusu karar ile ayrıca, ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti de yasaklanıyor. 

 

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