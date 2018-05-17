ABD: Büyükelçinin çekilmesi ilişkileri etkilemez

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD: Büyükelçinin çekilmesi ilişkileri etkilemez
GeriDünya ABD: Büyükelçinin çekilmesi ilişkileri etkilemez
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
17.05.2018 - 23:50, Son Güncelleme:

ABD: Büyükelçinin çekilmesi ilişkileri etkilemez

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD: Büyükelçinin çekilmesi ilişkileri etkilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın istişare için Ankara’ya çağrılmış olmasının iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini düşünmediğini söyledi. Nauert, Washington ile Ankara arasında eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson döneminde Menbiç konusunda varılan anlayış birliğinin sürüp sürmediğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

ELÇİSİNİ ÇAĞIRMAK TÜRKİYE’NİN HAKKIDIR

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’e Perşembe günü yöneltilen sorular arasında Ankara’nın ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına tepki olarak Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı istişareler için geri çağırması da vardı. Bu gelişmeden haberdar olduklarını belirten Nauert, Türkiye’nin büyükelçisini geri çağırma hakkı olduğunu söyledi. Nauert şöyle devam etti; ‘Bunu Türk hükümeti ile ilişkimize zarar verecek bir şey olarak görmüyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefiki olmayı sürdürüyor.’ Nauert, Türk hükümeti ile yapılacak görüşmeleri dört gözle beklediklerini de söyledi.

Nauert’in tarih ve detay vermeden atıfta bulunduğu görüşmeler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 4 Haziran haftası Washington’a yapması planlanan ziyareti sırasında gerçekleşecek. Çavuşoğlu, 27 Nisan’da Brüksel’de Pompeo’nun koltuğa oturmasının hemen ertesi günü kendisiyle kısa bir görüşme yapmıştı ancak bu görüşmede sorunlu dosyaların detayına girilmemişti. Haziran başı için planlanan Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başta Menbiç olmak üzere ortak komitelerin işleyişi açısından kritik önemde olacak.

MENBİÇ SORUSUNA MUĞLAK YANIT: İSTERLERSE YENİ YOLA KARAR VEREBİLİRLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Menbiç’te Amerikan tarafı ile anlayış birliğine varıldığına ilişkin geçmiş açıklamalarının hatırlatılması üzerine Nauert, bu konuda paylaşabileceği yeni bir bilgi olmadığını kaydetti. Soruyu muğlak ifadelerle geçiştiren Nauert, ‘Biliyorsunuz yeni bir bakanımız var ve Türk hükümetiyle bu konuları görüşebilir. Eğer isterlerse yeni bir yol bulmaya karar verebilirler’ dedi.

BRUNSON YENİDEN GÜNDEME GELİRSE ŞAŞIRMAM

Amerikalı Sözcü, geçen hafta ikinci kez hakim karşısına çıkan İzmir’de FETÖ davasından tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Brunson konusunda da açıklamalarda bulundu. Nauert, Türkiye’de devam eden Brunson davasının sadece ABD Dışişleri tarafından değil, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kongre tarafından da yakından takip edildiğini hatırlattı. Amerikan yönetiminin konuyu bugüne kadar Türk hükümetiyle yapılan pek çok görüşmede gündeme getirdiğini vurgulayan Nauert, ‘Yakında yeniden gündeme gelirse şaşırmam’ diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.05.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Geleceğin teknolojisi elektrikli otomobiller hakkında ne kadar bilgilisiniz?

ABD: Büyükelçinin çekilmesi ilişkileri etkilemez

ABD basınından flaş iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu