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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.10.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

ABD bunu konuşuyor... Trump öyle bir şey yaptı ki...

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ABD bunu konuşuyor... Trump öyle bir şey yaptı ki...

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan bir paylaşımda bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından, cumartesi gecesi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen ve Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonda görev alan köpeğe, pati simgeli bir madalya taktığı görülen fotoğrafı "Amerikan Kahraman" notuyla paylaştı.

Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.


Trump'ın profiline de sabitlediği bu paylaşımı, sosyal medyada ve Amerikan basınında mizah konusu oldu.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (30.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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