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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD birlikleri ayrılıyor

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ABD birlikleri ayrılıyor

Fransız AFP haber ajansı, 70 civarında ABD zırhlı aracının helikopterlerin eşliğinde Sarrin Üssü’nden ayrılırken, Tel Tamr’den geçtiği sırada görüntülendiğini duyurdu.

AFP, Suriye’nin Tel Tamr kentinde bir Amerikan zırhlı aracında terör örgütü YPG’nın kadın kolu YPJ armasını üzerinde takan bir askerin de fotoğrafını çekti. Öte yandan Getty Images ajansı, Suriye’den Irak’a geçen bir Amerikan zırhlı askeri konvoyunu Sheikhan kentinde görüntüledi. 

1000 AMERİKAN ASKERİ IRAK’A

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın kararıyla Suriye’den çekilen 1000 civarındaki Amerikan askerinin Irak’ın batısına gideceğini duyurdu. Ortadoğu ziyareti için ABD’den ayrılan Savunma Bakanı Esper, uçakta basın mensuplarına Suriye hakkında açıklamalarda bulundu. Esper, Trump’ın kararıyla Suriye’nin kuzeyinden çekilen yaklaşık 1000 Amerikan askerinin, Irak’ın batı bölgelerine gönderileceğini açıkladı. Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak’a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi. Esper, bu askerlerin Irak’ta DEAŞ’la mücadeleye devam edeceğini ve Irak’ın savunmasına destek olacağını kaydetti. Trump, daha önce Suriye’nin kuzeyinde görev yapan 1000 civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamış, karar ABD Kongresi’nde olumsuz yankı bulmuş ve eleştirilmişti.

TRUMP: ATEŞKES ÇOK İYİ GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan Esper’e atıfta bulunarak, “Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık” mesajını paylaştı.

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