ABD birlikleri ayrılıyor
Fransız AFP haber ajansı, 70 civarında ABD zırhlı aracının helikopterlerin eşliğinde Sarrin Üssü’nden ayrılırken, Tel Tamr’den geçtiği sırada görüntülendiğini duyurdu.
AFP, Suriye’nin Tel Tamr kentinde bir Amerikan zırhlı aracında terör örgütü YPG’nın kadın kolu YPJ armasını üzerinde takan bir askerin de fotoğrafını çekti. Öte yandan Getty Images ajansı, Suriye’den Irak’a geçen bir Amerikan zırhlı askeri konvoyunu Sheikhan kentinde görüntüledi.
1000 AMERİKAN ASKERİ IRAK’A
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın kararıyla Suriye’den çekilen 1000 civarındaki Amerikan askerinin Irak’ın batısına gideceğini duyurdu. Ortadoğu ziyareti için ABD’den ayrılan Savunma Bakanı Esper, uçakta basın mensuplarına Suriye hakkında açıklamalarda bulundu. Esper, Trump’ın kararıyla Suriye’nin kuzeyinden çekilen yaklaşık 1000 Amerikan askerinin, Irak’ın batı bölgelerine gönderileceğini açıkladı. Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak’a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi. Esper, bu askerlerin Irak’ta DEAŞ’la mücadeleye devam edeceğini ve Irak’ın savunmasına destek olacağını kaydetti. Trump, daha önce Suriye’nin kuzeyinde görev yapan 1000 civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamış, karar ABD Kongresi’nde olumsuz yankı bulmuş ve eleştirilmişti.
TRUMP: ATEŞKES ÇOK İYİ GİDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan Esper’e atıfta bulunarak, “Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık” mesajını paylaştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle