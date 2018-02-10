ABD, Beşar Esad'ın generalini öldürdü

ABD ile Suriye'deki Şam rejiminin karşı karşıya geldiği büyük çatışmada Beşar Esad'ın bir generalinin öldüğü ortaya çıktı. General Yusuf Ayaş Haydar'ın öldüğü, gece saatlerinde açıklandı.

PETROL SAHASINI KONTROL EDİYOR

Yerel kaynaklar, Deyr ez Zor çevresinde tarafların gece saatlerinde yeniden çatışmaya girdiğini bildiriyor. Esad'a bağlı birlikler ve Hizbullah milislerinin hafta içinde Deyr ez Zor'daki bir YPG/ABD üssüne saldırıya geçmesi üzerine, Amerikan savaş uçakları havalanmıştı.

Tankların da yer aldığı yaklaşık 500 kişilik rejim güçlerini bombalayan ABD, en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi destekleyen ABD, iç savaş ülkesinde ilk kez bu çapta bir saldırı ile yüz yüze geldi.

Bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılmasıyla 2017 sonbaharında Deyr ez Zor çevresine yerleşen YPG'liler, halihazırda ABD desteğiyle ülkenin en önemli petrol sahasını kontrol ediyor.