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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
01.01.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'tan yeni Suriye mesajı

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ABD Başkanı Trump'tan yeni Suriye mesajı

ABD'li yayın kuruluşu Fox News, yeni yıl akşamında ABD Başkanı Trump ile kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

ABD merkezli haber kanalı Fox News, Trump'la yılbaşı gecesi yaklaşık 10 dakika süren bir röportaj gerçekleştirdi. Trump'a ABD'de hükümetim kapanması, Suriye'den çekilme kararı ve ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren'in 2020 seçimleri için keşif komitesi oluşturması konularında sorular yöneltildi.

Trump'a ilk olarak Meksika Duvarı Projesi için gereken bütçenin onaylanmaması durumunda hükümeti kapalı tutup tutmayacağı konusunda tavrının ne olacağı soruldu.

Trump bu soruyu, ülkesinin sınır güvenliğine ihtiyacı olduğu, Meksika Duvarı'nın da sınır güvenliğinin önemli bir parçasını oluşturduğu, duvarın tam anlamıyla işe yarayacağı, duvara eski bir teknoloji olduğu eleştirileri yöneltildiği fakat bu durumda tekerleğin de eski bir teknoloji olarak değerlendirilmesi gerektiği fakat öyle olmadığı şeklinde yanıtladı.

Programın sunucusu Pete Hegseth, Trump'a Güney Karolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın Suriye'den çekilme konusundaki fikrinin değiştiğini hatırlattı ve Başkan'a Graham'ın fikrini nasıl değiştirdiğini sordu.

Trump bu soruya şu yanıtı verdi:

"Suriye'ye 4-5 yıl kadar önce 3-4 ay kalmak için gittik. Ve şimdi askerlerimizi ev getirme zamanı. Bunu çok iyi bir şekilde organize edeceğiz. DEAŞ Suriye'de büyük bir sorundu ve biz DEAŞ'ı büyük oranda temizledik. Suriye'den tamamen çekildiğimizde DEAŞ da tamamen sona erecek. Bölgede askeri üslerimiz var özellikle Irak'ta. Kimse bundan bahsetmiyor. Açık konuşmak gerekirse dediğimden daha fazlasını yaptım. DEAŞ'ı büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Bu yine de işin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Bu zaman alacak. Birliklerimizi eve geri getirmemiz gerekiyor. Zamanı geldi."

 

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