ABD BaÅŸkanÄ± Trump'tan Suriye açÄ±klamasÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump "ABD, Suriye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± saÃ§ma sapan 230 milyon dolarlÄ±k geliÅŸim Ã¶demesine son verdi. ABD yerine Suudi Arabistan ve OrtadoÄŸu'daki diÄŸer zengin Ã¼lkeler Ã¶deme yapmaya baÅŸlayacak. ABD'nin, ordumuzun ve bize yardÄ±m eden diÄŸer Ã¼lkelerin geliÅŸmesini istiyorum!" dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'nin Suriye'de istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in vermeyi daha Ã¶nce vadettiÄŸi 230 milyon dolarlÄ±k fonu baÅŸka bÃ¶lgelerde kullanma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD yerine Suudi Arabistan ve OrtadoÄŸu'daki diÄŸer zengin Ã¼lkeler Ã¶deme yapmaya baÅŸlayacak." dedi.
BaÅŸkan Trump, konuya iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ± Twitter Ã¼zerinden aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.Â Â Â Â Â
Trump, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:Â Â Â Â Â
"ABD, Suriye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± saÃ§ma sapan 230 milyon dolarlÄ±k geliÅŸim Ã¶demesine son verdi. ABD yerine Suudi Arabistan ve OrtadoÄŸu'daki diÄŸer zengin Ã¼lkeler Ã¶deme yapmaya baÅŸlayacak. ABD'nin, ordumuzun ve bize yardÄ±m eden diÄŸer Ã¼lkelerin geliÅŸmesini istiyorum!"Â Â Â Â Â
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo tarafÄ±ndan Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alÄ±nan son karar gereÄŸi, Suriye'de DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerde yeniden istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in daha Ã¶nce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlÄ±k fonun baÅŸka bÃ¶lgelere aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â
SÃ¶zcÃ¼ Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diÄŸer dÄ±ÅŸ politika Ã¶nceliklerine harcanacaktÄ±r." ifadesini kullanÄ±rken, kararÄ±n Beyaz Saray, Pentagon ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda ortak bir ÅŸekilde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etmiÅŸti.Â Â Â Â Â
Mart ayÄ± sonunda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun desteÄŸiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n kontrol ettiÄŸi alanlarÄ±n yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in ayrÄ±lan 200 milyon dolardan fazla yardÄ±mÄ± dondurma talimatÄ± verdiÄŸi bildirilmiÅŸti.Â Â Â Â Â
SÃ¶z konusu ek fon sÃ¶zÃ¼, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson tarafÄ±ndan ÅŸubat ayÄ±nda Kuveyt'te yapÄ±lan DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda verilmiÅŸti.
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