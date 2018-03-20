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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
20.03.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'tan Nevruz kutlaması

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ABD Başkanı Trump'tan Nevruz kutlaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sert eleştirilerde bulunduğu nevruz açıklamasında, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, baharın müjdecisi kabul edilen nevruz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Trump, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesine yer verdiği açıklamasının kalan bölümlerinde geniş bir şekilde İran yönetimine ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüklendi.

Nevruzun kökeninin İran'a dayandığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Bugün İran halkı bir başka meydan okumayla karşı karşıya: Halka hizmet yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler. Bundan 2 bin 500 yıl önce (Pers Kralı) Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor."

DIŞİŞLERİNDEN NEVRUZ AÇIKLAMASI

Öte yandan, nevruzla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da Nevruz geleneğini kutlayan herkesin bayramını tebrik etti. Sullivan açıklamasında, "ABD, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve dünyanın diğer bölgelerinde nevruz için bir araya gelen herkese en iyi dileklerimi sunuyorum." değerlendirmesini yaptı. Baharın müjdecisi kabul edilen ve her yıl dünya genelinde milyonlarca insan tarafından çeşitli etkinliklerin yapıldığı nevruz, Türkiye'de de 21 Mart'ta kutlanıyor.

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