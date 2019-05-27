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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.05.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'tan Kim Jong-un'a nükleer silah çağrısı

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ABD Başkanı Trump'tan Kim Jong-un'a nükleer silah çağrısı

ABD Başkanı Trump "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un, ülkesinin dönüşümünü nükleer silahlardan arınarak sağlama fırsatını değerlendireceğine ilişkin ümidimizi sürdürüyoruz. O, bu durumu anlayan, çok zeki bir adam." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u, ülkesindeki değişimi nükleer silahlardan arınarak sağlaması konusunda çağrı yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, dört günlük resmi ziyaret kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Trump, nükleer silahlarla yalnızca "kötü şeylerin" gerçekleşeceğini belirterek, Kuzey Kore lideri Kim'e, ülkesindeki dönüşümü nükleer silahları yok ederek sağlaması çağrısında bulundu.

Trump, bazı danışmanlarının Kuzey Kore'nin son yaptığı füze denemelerinin, Birlemiş Milletler yaptırımlarını ihlal etmiş olabileceğini düşünmelerine rağmen, onlardan "farklı olarak" arzusunun Pyongyang ile olan diplomatik ilişkinin canlı tutulması olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore'nin, dünyada çok az gelişmekte olan ülkenin sahip olduğu büyük ekonomik ve diğer potansiyelleri barındırdığını ifade eden Trump, "Kim'in, ülkesinin dönüşümünü nükleer silahlardan arınarak sağlama fırsatını değerlendireceğine ilişkin ümidimizi sürdürüyoruz. Nükleer silahlarla yalnızca kötü şeyler olur. O, bu durumu anlayan, çok zeki bir adam." şeklinde konuştu.

Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'yu ziyaret eden Trump, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemeleriyle ilgili, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi. Ancak bunlar beni rahatsız etmedi." ifadesini kullanarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un verdiği sözü tutacağına inandığını belirtmişti.

ÇİN İLE OLASI BİR TİCARİ ANLAŞMA DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadığını ancak iki ülkenin günün birinde bir anlaşma imzalayabileceği ihtimalini açık bıraktığını belirtti.

Trump, Çin ile olası bir ticaret anlaşması üzerine değerlendirmede bulunarak, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Biz bir anlaşma yapmaya hazır değiliz." dedi.

Çin'den on milyonlarca dolar gümrük vergisi aldıklarını ve bu vergilerin artabileceğini dile getiren Trump, Çin ile "gelecekte bir zamanda iyi bir anlaşma" yapılabileceğini düşündüğünü zira Çin'in, "yüz milyarlarca dolar vergi ödemeyi sürdürebileceğine inanmadığı" yorumunda bulundu.

Trump, gelecek ay Japonya'da yapılacak G-20 zirvesinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya gelmeyi umduğunu ifade etti.

ÇİN VE ABD'NİN SON TARİFE MİSİLLEMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump 8 Mayıs'ta, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuş, Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ila yüzde 25 ilave gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı. Vergiler 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Birinci yılı geride kalan ABD-Çin ticaret savaşı, ilk aşamada iki ülkenin birbirinden ithal ettikleri milyarlarca dolarlık ürünlere ilave gümrük tarifesi getirirken, söz konusu savaş teknoloji şirketlerine de sıçramıştı.

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