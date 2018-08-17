ABD Başkanı Trump'tan gece yarısı küstah tehdit
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajla yine Türkiye’ye saldırdı.
Trump yazdığı tweette, Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz.” ifadeleri yer aldı.
Önceki gün de Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, papaz Brunson’a adil olmayan ve kötü yaklaşımlarda bulunmakla suçladıkları Türkiye’nin tutumu için, “Bu yönetim tarafından unutulmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
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