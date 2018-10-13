ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson ile bugün Oval Ofis'te görüşeceğini açıkladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Serbest bırakılan Rahip Brunson ile 21:30'da Oval Ofis'te görüşeceğim. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Brunson, çok zor zamanlardan geçen harika bir Hristiyan. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Pastör Andrew Brunson'ın serbest kalmasıyla ilgili Türkiye ile hiçbir anlaşma yapılmadı. Rehinler için anlaşma yapmam. Ancak, Amerika takdir ediyor bu da Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında iyi hatta mükemmel ilişkilere yön verecek. "
Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018
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