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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
01.06.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump’tan Boris Johnson’a destek

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ABD Başkanı Trump’tan Boris Johnson’a destek

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü başlayacağı İngiltere ziyareti öncesi İngiliz Sun gazetesine yaptığı açıklamada, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtti.

Trump "Farklı oyuncuları tanıyorum ama bence Boris çok iyi bir iş çıkarır. Onun mükemmel olacağını düşünüyorum. Onu beğeniyorum, her zaman beğendim" dedi ve Johnson'ı "çok iyi ve yetenekli" biri olarak tanımladı.

ABD Başkanı, İngiltere'de Muhafazakar Parti ve başbakanlık yarışının diğer adaylarının da kendisinden destek istediğini belirterek "Herkese yardım edebilirim" dedi. Trump kendisinden destek isteyen adayların ismini açıklamayı ise reddetti.

Ancak liderlik yarışının adaylarından olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt için de "Evet, onu da beğeniyorum" dedi.

Trump, adaylar arasında olan İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove'un kendisini İran konusunda eleştirmesini ise doğru bulmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump’tan Boris Johnson’a destek

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı. May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Muhafazakar Parti'nin yeni liderini Temmuz ayı sonuna kadar seçmesi bekleniyor. Partinin yeni lideri İngiltere'nin de yeni başbakanı olacak.

Londra eski belediye başkanı ve eski dışişleri bakanı Boris Johnson uzun süredir Muhafazakar Parti lideriği konusu konuşulduğunda en çok adı geçen politikacılardan biri.

"İNGİLTERE BREXİT MÜZAKERELERİNİ ÇOK KÖTÜ İDARE ETTİ"

Daha önce de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini (Brexit) çok kötü idare ettiğini söylemiş olan ABD Başkanı Trump, Sun gazetesine yaptığı açıklamada "İngiltere bütün kartları AB'nin eline verdi" dedi.

Trump, Pazartesi günü başlayacağı İngiltere ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth ile de görüşecek.

ABD Başkanı'nın geçen yıl yaptığı İngiltere ziyareti büyük protesto gösterilerine sahne olmuştu. Bu ziyarette de Trump karşıtı gösteriler bekleniyor.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumuna seçmenlerin yüzde 72.2'si katılmış, bunların yüzde 51.9'u Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

Son olarak İngiltere'nin AB'de kalması için kampanya yürüten Marcus Ball, Johnson hakkında Brexit referandum kampanyası sürecinde halka yalan söylemek suçlamasıyla dava açtı. İngiltere'nin AB'den ayrılması gerektiğini savunan ve Brexit lehine kampanya yürütenlerin başında gelen Johnson, İngiltere'nin AB'ye her hafta 350 milyon sterlin ödeme yaptığını söylemişti.

Boris Johnson, linç edilerek öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

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