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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: Reuters
16.08.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği öne sürüldü

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ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği öne sürüldü

Emlak zengini bir iş insanıyken 2016 yılındaki seçimlerde ABD Başkanı olan Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ı satın almak istediği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Donald Trump, buz ve kardan oluşan kara parçası Grönland'ı doğal kaynaklar ve stratejik konumu sebebiyle satın almak istiyor.

Haberde Trump'ın Grönland'ı satın almak için gerekli araştırmaları yapması amacıylaBeyaz Saray'da bir danışmanı da görevlendirdiği detayına yer verildi.

Trump'ın özel bir akşam yemeğinde iş arkadaşlarına, "Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işe yarar mı?" diye sorduğu öne sürülen haberde Trump'ın Grönland'ı ABD'nin yeni bir eyaletine dönüştürmek istediği iddia ediliyor.

Haberde ayrıca Grönland'ın bir tür askeri üs görevi görebileceği ihtimali de tartışılıyor.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği iddiasını çeşitli paylaşımlarla tiye aldı.

Bir kullanıcı Grönland'taki bir balıkçı köyünün tam ortasına dev bir Trump Tower gökdeleni yerleştirdi.


Coğrafik olarak Kuzey Amerika'da yer alan Grönland yüzyıllardan bu yana Avrupa ile yakın ilişkilere sahip.

Grönland bir anlamda Eski ve Yeni Dünya arasında yer alıyor.

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