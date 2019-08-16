ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği öne sürüldü
Emlak zengini bir iş insanıyken 2016 yılındaki seçimlerde ABD Başkanı olan Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ı satın almak istediği iddia edildi.
Wall Street Journal'ın adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Donald Trump, buz ve kardan oluşan kara parçası Grönland'ı doğal kaynaklar ve stratejik konumu sebebiyle satın almak istiyor.
Haberde Trump'ın Grönland'ı satın almak için gerekli araştırmaları yapması amacıylaBeyaz Saray'da bir danışmanı da görevlendirdiği detayına yer verildi.
Trump'ın özel bir akşam yemeğinde iş arkadaşlarına, "Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işe yarar mı?" diye sorduğu öne sürülen haberde Trump'ın Grönland'ı ABD'nin yeni bir eyaletine dönüştürmek istediği iddia ediliyor.
Haberde ayrıca Grönland'ın bir tür askeri üs görevi görebileceği ihtimali de tartışılıyor.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği iddiasını çeşitli paylaşımlarla tiye aldı.
Bir kullanıcı Grönland'taki bir balıkçı köyünün tam ortasına dev bir Trump Tower gökdeleni yerleştirdi.
Trump Tower #Greenland pic.twitter.com/GwkIVxytew— Disgruntled Federal Worker (@VirtuousTroll) 16 Ağustos 2019
Coğrafik olarak Kuzey Amerika'da yer alan Grönland yüzyıllardan bu yana Avrupa ile yakın ilişkilere sahip.
Grönland bir anlamda Eski ve Yeni Dünya arasında yer alıyor.
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