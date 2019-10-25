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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriABD Başkanı Trump'ı bile geçti... 24 yaşında bir gecede en zenginler listesine girdi
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25.10.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'ı bile geçti... 24 yaşında bir gecede en zenginler listesine girdi

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ABD Başkanı Trump'ı bile geçti... 24 yaşında bir gecede en zenginler listesine girdi

Hong Konglu bir aile, ABD'de Pensilvanya Üniversitesi'nden yeni mezun olan 24 yaşındaki oğullarına hediye olarak şirketlerinin 3,88 milyar dolarlık hissesini devretti. Eric Tse böylece, ABD Başkanı Donald Trump, ünlü yönetmen Steven Spielberg ve Starbucks'un kurucusu Howard Schultz'u geçerek dünyanın en zengin 550 kişisinden biri oldu.

Eric'in anne ve babası, Çin ilaç devi Sino Biopharmaceutical'in İcra Kurulu'nda. Şirketten Salı gecesi yapılan açıklamada, hisselerin beşte birinin bedelsiz olarak Eric Tse'ye devredildiği açıklandı. Açıklamada, "Tse'nin gazeteler ve diğer kuruluşların oluşturduğu zenginler listesine kendi adıyla değil ailesi adına girmek için çaba harcayacağı" belirtildi.

Amerikan medyası, şirket açıklamasındaki 'düşük profilli bir yaşam' imasına rağmen Tse'nin Instagram paylaşımlarının farklı bir portre çizdiğine dikkat çekti.

Bu paylaşımlar, sık sık dünya sosyetesinin önde gelen kişileri ve Çinli siyasetçilerle bir araya gelen Tse'nin hareketli bir yaşam tarzı olduğuna işaret ediyor.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve Amerikalı mankenler Bella Hadid ve Lily Aldridge'le partilere katılan, Monaco Prensesi Charlene ile havuz başında, NBA yıldızlarıyla basketbol sahalarında pozlar veren, Venedik'te Bulgari'nin partisine davet edilen Tse, Japonya'da kar kayağı, Fransız Alpleri'nde de kayak yapıyor, Bahamalar'da yunuslarla yüzüyor.

"AİLEM BENDEKİ POTANSİYELİ GÖRDÜ"

Ailesinin en az beş şirketinin yönetim kurulunda direktör olarak görünen ve yılda 500 bin dolar maaşı olan Eric Tse, mezun olduğu okulun dergisindeki röportajında "Ailem ve büyüklerim bendeki potansiyeli gördü ve hiçbir karşılık beklemeden bana yardım etti. Daha 19 yaşındayken etrafıma nasıl pozitif enerji yayabilirim diye düşünüyordum." dedi.

Eric Tse'nin babası Tse Ping, Çin'in en üst düzey istişare kurulu Çin Halk Siyasi Danışma Kurulu'nun üyesiydi.

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