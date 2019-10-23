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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.10.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kaldırılmasını emrettim

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ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kaldırılmasını emrettim

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Trump,"Hazine Bakanı'na Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Yıllardır böylesine bir şey isteniyordu, güçlü ve kalıcı olacaktır. Türkiye, Suriye bölgedeki Kürtler yüzyıllardır savaşmakta. Hepsi için iyi bir iş yaptık ve artık oradan çıkıyoruz.

- Hazine Bakanı'na Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim.

- Kürtlere harika hizmet verdik ve artık oradan çıkıyoruz.

- Ne yaralanılan ne de öldürülen Amerikalı oldu. Genel Mazlum'la az önce konuştum. SDG'nin komutanının ABD'nin yaptıklarından müteşekkir olduğunu söyledi. DEAŞ'ın kilit olduğu hakkın güvence verdi ve cezaevlerinin kontrol altında olduğunu söyledi. Kaçan DEAŞ'lıların yakalandığını söyledi. Birçok kürtün hayatını kurtardık ve bunun farkındalar.

- Artık Türkiye Suriye ve diğerleri, DEAŞ'lıların tekrardan güçlenmesini engelleyeceklerdir. Artık onların sorumlulukları. Orası onların mahallesi. 

- ABD NATO müttefikine karşı harekete geçirecekti. Bu insanlar bana ve ABD'ye akıl veriyorlardı. Bizi bu bataklığa sokan bunlardı. Orada daha ne kadar ABD'li ölmesi gerekiyordu. Orta doğunun çöllerine Amerikalı kanı akmışken daha ne kadar orada olmalıydık. Artık biz oralardan çekilme kararı verdik.

- İnanılmaz bir sonuç oldu. Tebrikler diyorlardı. Birçok hayat kurtardık. En önemlisi yüksek bedellerle gerçekleştirilebilecek askeri operasyondan kurtulduk. Çok bedeller ödeyebilirdik.

ABD Başkanı Trump: Türkiyeye yaptırımların kaldırılmasını emrettim

- 8 yıldan sonra Oboma'nın rejim değişikliğinin ardından yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bu gerçekten bir kabus. Orta Doğu'da inanılmaz bir acı gördük ve 8 milyon dolar para harcadık. Bu kadar para ve yaşamlar gittikten sonra Orta Doğu bunlardan sonra daha güvenli ve istikrarlı değil. Bu savaşları isteyenler ABD'nin mülteciler için açılmasını ve terörizmin kıyılarımıza gelmesini isteyen kişilerle aynı kişiler. 

- Yeni bir politikaya ihtiyacımız olduğunu söyledik. ABD'nin askeri gücünün tarihte olmayacak kadar arttırdık ve 2.5 milyon dolar yatırım yaptık. Bizim hiçbir şekilde güçsüz kalmayacak. Gereksiz yerlerde askerlerimiz olmayacak ve savaşmayacağız. Net amaçlarımız olduğu sürece bunu yapmalıyız. Tek temelimiz doğru planla harekete geçmek olacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte pek çok insanın hayatını kurtardık. Kendisini çok iyi tanıyorum... Ülkesini çok seviyor ve doğru şeyler yapıyor! Yakında bir araya gelebiliriz.

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