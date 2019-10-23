ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim
GeriDünya ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
23.10.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik varılan ve dün sona eren "Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi"ne ilişkin anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın ardından Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurduğunu hatırlatan Trump, "Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdim." dedi.

Trump, Suriye-Türkiye sınırındaki ateşkesin korunduğunu ve kalıcı hale getirildiğini vurgulayarak, "20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturuldu." diye konuştu.

Türkiye ve Suriye sınırındaki son duruma ilişkin Trump, "Bu sabah Türkiye hükümeti, benim yönetimimi Suriye'deki mücadeleleri ve operasyonlarını durdukları yönünde bilgilendirdi." ifadesini kullandı.

Trump, "Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. Petrolü güvence altına aldık bu nedenle de az miktarda ABD askeri, petrol olan alanlarda kalacak." dedi.

"BIRAKIN BU KANLI KUMLARDA BAŞKALARI SAVAŞSIN"

ABD'nin Suriye'de kalması gereken süreden çok daha uzun süre kaldığını vurgulayan Trump, "Bırakın bu kanlı kumlarda başkaları savaşsın." şeklinde konuştu.

Trump, Türkiye'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi durumunda, yeniden yaptırım getirebileceklerini kaydederek, "Türkiye'den DEAŞ tutuklularına ilişkin sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Trump, ayrıca Avrupa ülkelerine de DEAŞ mensubu kendi vatandaşlarını alması çağrısında bulundu.

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ı yendiğini belirten Trump, "Şimdi Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğer ülkeler DEAŞ'ın tekrar toprak kazanmaması için çalışmalı." dedi.

ABD Başkanı Trump: Türkiyeye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim

TRUMP'TAN "TÜRKİYE'YE ASKERİ KARŞILIK" ÇAĞRILARINA RET

Trump, bazı siyasi yorumcuların Türkiye'nin operasyonu sonrasında kendisine yeni bir askeri adım atması için çağrıda bulunduğunu kaydederek, "Hiç sanmıyorum. Bu tür bir askeri adım, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere çok iyi bir ilişki kurduğumuz NATO müttefiki Türkiye'ye karşı on binlerce askeri sahaya sürmemiz anlamına gelirdi. Buna katılmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine Suriye'de Türkiye'ye karşı adım atması çağrısı yapanların tam da ABD'yi Orta Doğu'daki "sorunlar yumağına" soktuğunu vurgulayan Trump, "Sadece konuşuyorlar, iş yaptıkları yok. Orta Doğu'da bu kadim çatışmalar arasında ne kadar Amerikan askerinin ölmesi gerekiyor?" şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik "müdahaleci" politikalarının artık geride kaldığını, kendisinin farklı bir yol izleyeceğini ve bunun da Amerika'nın zaferine giden yol olduğunu dile getirdi. ABD'nin Orta Doğu'da yeni bir "pahalı savaşa" girmekten kaçındığını kaydeden Trump, bu konuda doğru bir karar verdiğine inandığını vurguladı.

"OBAMA SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Trump şöyle konuştu:

"Önceki yönetim (Obama yönetimi) Esed gitmeli dedi. Bu sonuca kolaylıkla ulaşabilirlerdi ama ulaşmadılar. Onun yerine çok güçlü kırmızı çizgilerden bahsettiler, hani hepinizin hatırladığı kuma yazılan şu kırmızı çizgiler. Sonra orada çocuklar kimyasal gazla öldürüldüler ve onlar (Obama yönetimi) sözlerini yerine getirecek hiçbir şey yapmadı. Sonra yeniden çocuklar öldürüldü ve ben 58 Tomahawk füzesiyle vaadimi yerine getirdim. 8 yıllık rejim değişikliği arayışının sonunda hala Suriye'de askerlerimiz vardı. Orta Doğu'daki savaşlara 8 trilyon dolar harcadık. Tüm bu çatışmaların öncesine göre bugün Orta Doğu daha güvensiz ve istikrarsız."

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ülkesini çok seven bir lider. Ülkesi için doğru olan şeyi yaptı. Çok yakın zamanda kendisiyle görüşeceğiz." dedi.

Donald Trump, "(YPG/PKK terör örgütü elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin) General Mazlum'a anlayışı için teşekkür ediyorum. Ancak bu sayede on binlerce Kürt'ün hayatı kurtuldu, hem de çok kısa bir süre içinde." ifadelerini kullandı.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI: YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle