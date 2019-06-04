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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
04.06.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump, Theresa May ile bir araya geldi

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ABD Başkanı Trump, Theresa May ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından "çok büyük ve adil bir ticaret anlaşması yapacaklarını" söyledi.

Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Amerikan ve İngiliz 5'er büyük firmanın yetkilileri ile kahvaltıda bir araya geldi.      Başbakan Theresa May ve bakanların da katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin artırılması üzerinde duruldu.     

Trump, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin birbirinin en büyük ticari ortağı olduğunu söyledi. İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine gönderme yapan Trump, ticari ilişkileri daha da artırmak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Konuyu bugünden başlayarak ele alacaklarını kaydeden Trump, "Fakat çok çok büyük bir ticaret anlaşmamız olacağını düşünüyorum. Çok adil bir anlaşma olacak." dedi.

Muhafazakar Partinin liderliğinden cuma günü istifa edip yeni lider belirlenince de Başbakanlık görevini bırakacak olan May'i Brexit konusunda ortaya koyduğu "harika iş" için tebrik eden Trump, "(Görevi bırakma) Tarihi tam olarak bilmiyorum fakat bir yere ayrılmayın, bu anlaşmayı yapalım." diye konuştu.     

ABD Başkanı Trump, Theresa May ile bir araya geldi

May de İngiltere ve ABD'nin gelecekte birlikte çalışması açısından "çok büyük imkanlar" bulunduğunu dile getirerek, "İyi bir ticari anlaşmayla daha da ileri taşıyabileceğimiz muazzam bir ortaklık var." ifadesini kullandı.     

Kahvaltının ardından Trump ve May, Downing Street’teki Başbakanlık ofisi "10 Numara"da bir araya geldi. ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı Başbakan May ile eşi Philip May, binanın önünde karşıladı. Bu sırada, göstericiler Başbakanlık ofisinin yakınlarında toplanarak Trump karşıtı slogan attı.     

May ile Trump'ın İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından yapılacak bir ticaret anlaşmasını ve Çin telekom firması Huawei ürünlerinin ülkenin yeni 5G kablosuz iletişim ağında kullanılıp kullanılmamasını görüştüğü belirtildi.       

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