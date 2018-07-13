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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP/ BRÜKSEL
13.07.2018 - 00:54, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump, NATO’yu karıştırdı... Para kavgası

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
ABD Başkanı Trump, NATO’yu karıştırdı... Para kavgası

ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel’de dün sona eren NATO zirvesine ‘para kavgasıyla’ damga vurdu. Başta Almanya olmak üzere zengin NATO ülkelerini savunma harcamalarını yüzde 2’ye çıkarmadıkları için yerden yere vuran Trump, bir soru üzerine “Kongre’nin onayı olmadan NATO’dan çıkabilirim, ama buna gerek yok” dedi.

NATO Zirvesi’ne gelmeden verdiği mesajlarla ortamı geren, sonrasında ise diğer üye ülkelerin yaklaşımlarını yansıtan sonuç bildirisine onay veren ABD Başkanı Donald Trump, toplantının son gününde ortalığı birbirine kattı. Zirvenin en önemli konuları arasında yer alan üye ülkelerin savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sine yükseltilmesini ikinci gün gündeminde olmamasına rağmen masaya getiren Trump, acil oturum düzenlenmesine neden oldu.

BİR ÖYLE BİR BÖYLE
NATO liderlerinin Ukrayna ve Gürcistan liderleriyle görüştüğü bir oturumda savunma harcamaları konusunun Trump tarafından ateşli bir şekilde tekrar açılması üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, acil oturum kararı aldı. Üye olmayan ülkelerin temsilcileri salondan çıkarıldı, üye ülke liderleri de sadece yakın danışmanlarıyla kaldı. Trump bu toplantıda yüzde 2 oranının yüzde 4’e çıkarılması gerektiğini söyledi. Sonra da basının karşısına çıkan Trump, NATO’da savunma harcamaları taahhütleri konusunda gelinen aşamayı ‘muazzam ilerleme’ olarak niteledi. Trump, “Bugün muazzam düzeyde ilerleme kaydettik. Herkes taahhütlerini ciddi anlamda yükseltme konusunda anlaştı” dedi. Günlerdir NATO’yu eleştiren Trump’ın, oturum sonrasında iki gün öncesine göre daha güçlü bir NATO olduğunu söylemesi dikkat çekti. Trump, “ABD’ye adil davranılmıyordu, ancak artık davranılıyor. NATO’ya inanıyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, NATO’yu karıştırdı... Para kavgası
ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantı salonda yerini alırken bir katılımcının sırtına dokunması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Başkan Trump’ın sözlü açıklamaları herhangi bir resmi belgede karşılığını bulmazken ilk tepki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geldi. Macron, Trump tarafından dile getirilen yüzde 2 yerine yüzde 4’ün hedef olarak belirlenmesinin çok da iyi bir fikir olmadığını ifade etti. Macron, savunma harcamaları hedefi konusunda zirve sonuç bildirisine atıf yaparak, “Belge, 2024 için hedefin yüzde 2 olduğunu teyit ediyor” dedi.

ABD Başkanı Trump, NATO’yu karıştırdı... Para kavgası
Almanya Başbakanı Angela Merkel

NATO’DAN ÇIKMAYA GEREK YOK
Trump’ın harcamalar artırılmazsa ABD’nin kendi yoluna gideceğini söylemesi, başta “NATO’dan çekilme” olarak algılandı. NATO kaynaklarının, Trump’ın çekilme tehdidinde bulunmadığına yönelik açıklamalarına Macron’dan da destek geldi. Macron, “Başkan Trump ne kamuya açık şekilde ne de özel görüşmelerde NATO’dan çekilme tehdidinde bulundu” diye konuştu. Trump da basın toplantısında, ABD Senatosu’nun onayı olmadan NATO’dan çıkılmasının mümkün olup olmadığının sorulması üzerine “Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok” dedi.

Türkiye’den NATO’ya üç yeni katkı
Türkiye’den NATO’ya üç yeni katkı

ABD LİDERİ İLK KEZ LONDRA’DA
ABD Başkanı Trump, dün Brüksel’den İngiltere’ye geçti. Trump’ın First Lady Melanie ile birlikte yaptığı bu ziyaret, Londra yönetiminin AB’den çıkış (Brexit) programını açıkladığı güne denk geldi. “İngilizler beni çok sever” diyen Trump, başkentte protestolarla karşılandı. Trump, “Onlar (İngilizler) göç konusunda benimle aynı fikirde. Dünyada göç yüzünden neler yaşandığını görüyorlar. Sanıyorum Brexit de bu yüzden yaşandı” dedi. Başkan olduktan sonra ilk kez İngiltere’ye giden ABD lideri, Blenheim Sarayı’nda, kabinesindeki istifalar nedeniyle siyaseten zor günler geçiren Başbakan Theresa May tarafından verilen ve 150 davetlinin katıldığı bir gala yemeğine katıldı. 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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