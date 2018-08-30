ABD Başkanı Trump, Kim'e "Kore savaşını bitirme" sözü vermiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD Başkanı Trump, Kim'e "Kore savaşını bitirme" sözü vermiş
GeriDünya ABD Başkanı Trump, Kim'e "Kore savaşını bitirme" sözü vermiş
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
30.08.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump, Kim'e "Kore savaşını bitirme" sözü vermiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Başkanı Trump, Kim'e "Kore savaşını bitirme" sözü vermiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, haziran ayında Singapur'daki zirvede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a "Kore savaşını bitirecek anlaşmayı imzalayacağını" söylediği iddia edildi .

 ABD Başkanı Donald Trump'ın, haziran ayında Singapur'da gerçekleşen zirvede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a "Kore savaşını bitirecek anlaşmayı hemen imzalayacağını" söylediği ancak bu sözünü tutmadığı öne sürüldü.

Amerikan Vox haber sitesinde Alex Ward imzasıyla yer alan haber, ABD ile Kuzey Kore arasında son dönemdeki ilişkilere dair önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Haberde, haziran ayında Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın "Kore savaşını yasal anlamda sona erdirecek bir barış anlaşmasına imza atmaya" söz verdiği belirtildi.

Ancak zirvenin hemen ardından bu barış anlaşmasına imza atacağını söyleyen Trump, aradan aylar geçmesine rağmen henüz bu sözünü yerine getirmedi.
Haberde, Trump'ın sözünü yerine getirmemesinin Pyongyang yönetiminde hayal kırıklığı yarattığı ve bu sebeple nükleer silahsızlanma konusunda Kuzey Kore'nin isteksiz davranmaya başladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak Vox'a açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından arınması durumunda yarımadada barışçıl tüm diplomatik girişimlere ABD'nin tamamen açık olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray'dan ise henüz iddiaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya
varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen devam ettiği kabul ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

ABD Başkanı Trump, Kim'e "Kore savaşını bitirme" sözü vermiş

Zeytinyağı, cinsel performans için Viagra'dan daha etkili!

Netanyahu'dan Suriye ve İran'a tehdit

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

ABD Başkanı Trump, Kim'e "Kore savaşını bitirme" sözü vermiş

Zeytinyağı, cinsel performans için Viagra'dan daha etkili!

Netanyahu'dan Suriye ve İran'a tehdit

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber