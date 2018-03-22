ABD Başkanı, danışmanlarına rağmen Putin’i kutlamış
ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarının aksi yönde tavsiyede bulunmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i dördüncü kez başkan seçilmesinden ötürü tebrik ettiği öne sürüldü.
WASHINGTON Post gazetesinin iddiasına göre danışmanlar Trump için hazırladıkları notlara ‘TEBRİK ETME’ diye yazdılar. Ancak genelde sözlü brifing almayı seven Trump’ın bu tavsiyeyi okuyup okumadığı açıklık kazanmadı. Rus lider ile telefonda görüşen Trump, Putin ile uzak olmayan bir gelecekte silahlanma yarışı ve diğer meseleleri görüşebileceklerini söyledi. Ancak Başkan Trump’ın danışmanlarına rağmen Putin’i kutlaması tepki çekti.
CUMHURİYETÇİLER BİLE TEPKİ VERDİ
Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nin önde gelen senatörlerinden John McCain, “Bir ABD Başkanı, düzmece seçimleri kazanan diktatörleri kutlayarak özgür bir dünyaya liderlik edemez” dedi. Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell, Trump’ın istediği kişiyi arayabileceğini belirterek, ‘ancak Putin’i aramak benim listemde üst sıralarda yer almaz’ ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Putin’in seçilmesinin ‘sürpriz’ olmadığını söylemiş, bazı kişilere sandığa gitmeleri için para ödendiğini, muhalefet liderlerinin ise baskı gördüğünü belirtmişti. Nauert, pazar günkü Rusya seçimlerinin rekabetin olmadığı, kontrollü bir ortamda yapıldığını belirten AGİT raporuna işaret etmişti. ABD, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddiaları araştırılıyor.
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