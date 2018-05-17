ABD basınından flaş iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD basınından flaş iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor
GeriDünya ABD basınından flaş iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
17.05.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

ABD basınından flaş iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD basınından flaş iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'ya "Kuzey Akım-2" (Nord Stream II) doğalgaz boru hattı projesi hakkında baskı uyguladığı iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın Amerikalı, Alman ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen ay Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Kuzey Akım-2 projesine desteğini kesmesini istediği ve bu konuda kendisine baskı uyguladığı ileri sürüldü.

Haberde, Trump'ın, bu talep karşılığında ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağını söylediği aktarıldı.
Trump, mart ayında, ABD'nin yabancı ülkelerden ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, ancak AB ülkelerine geçici muafiyet tanımıştı.

Uzmanlar, 1 Haziran'da süresi dolacak muafiyetin devam edebilmesi, ABD ile AB arasında yeni ticaret koşullarının yaratılması ve AB ülkelerine ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının arttırılması için Trump'ın Merkel'e Kuzey Akım-2 boru hattı konusunda baskı uyguladığını ifade ediyor.

Trump, geçen ay Baltık ülkelerinin liderleriyle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, Kuzey Akım-2 projesini eleştirerek, Almanya'nın Rusya'ya enerji karşılığında milyarca dolar ödeyeceğine dikkati çekmişti.

11 milyar dolar maliyeti olan ve Baltık Denizi'nin altından bin 230 kilometre boyunca Rusya'dan Almanya'nın kuzeyine doğalgaz götürecek projenin 2020'nin başında faaliyete başlaması ve yılda ortalama 55 milyar metreküp gaz taşıması öngörülüyor.

Projeye karşı çıkan ABD, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna ile Danimarka, Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığının artacağını ve bunun yerine Avrupa'nın gaz kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

ABD basınından flaş iddia: Trump o konuda Merkele baskı yapıyor


'GÜVENLİK ENDİŞESİ YARATIYOR'
ABD Dışişleri Bakanlığı enerji diplomasisinden sorumlu Yardımcı Sekreter Vekili Sandra Oudkirk, Berlin'de yaptığı açıklamada, Kuzey Akım-2 projesinin güvenlik endişeleri yarattığını bildirdi. Oudkirk, proje kapsamında Rusya'nın Baltık Denizi'ne gözetim ve dinleme ekipmanları yerleştirebileceğini ve Moskova'nın projeyi istihbarat toplamak için kullanabileceğini vurguladı.

ABD Kongresinin Rusya'nın doğalgaz projelerine yaptırım uygulayabilmek için Trump'a yeni yetkiler verdiğine işaret eden Oudkirk, projede yer alan şirketlerin ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Geleceğin teknolojisi elektrikli otomobiller hakkında ne kadar bilgilisiniz?

ABD basınından flaş iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor

Tehlikeli gelişme: "Son durum ciddi!"

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu