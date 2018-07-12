ABD basınından çok ilginç Erdoğan-Trump yorumu
ABD merkezli New York post gazetesi, Belçika'da devam eden NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen sohbete dair haber hazırladı.
ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Post, Trump ile Erdoğan arasındaki sıcak sohbet öne çıkarıldı.
Bob Fredericks imzalı haberde, "Trump, Erdoğan'la kanka sohbeti yapmak için Batılı liderleri ekti" başlığını kullandı.
Zirvenin ilk gününden akılda kalansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'la samimi diyaloğu oldu.
NATO üyesi 29 ülkenin lideri dün başlayan zirve için Brüksel'de buluştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan liderler, yeni NATO karargahını gezdikten sonra aile fotoğrafı çektirmişti.
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