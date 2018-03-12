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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerABD basınından bomba İncirlik iddiası
Dünya ABD basınından bomba İncirlik iddiası
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12.03.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

ABD basınından bomba İncirlik iddiası

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ABD basınından bomba İncirlik iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusu, Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nden kalıcı olarak çekilmeyi düşünüyor. Yetkililer henüz net bir kararın alınmadığını ifade etse de planın uzun süredir masada olduğu ifade ediliyor.


Wall Street Journal’da yer alan habere göre ABD, İncirlik Üssü’nden çıkmanın planlarını yapıyor. Gazeteye konuşan askeri yetkililer, uzun süredir gelgitli bir hal alan Türkiye-ABD ilişkilerinde, “koz olarak kullanıldığını düşündükleri” İncirlik’teki ABD askeri varlığının sona erdirilebileceğini ifade etti.

Üste bulunan 10 adet A-10 savaş uçağının Ocak ayında Afganistan’a kaydırıldığını belirten gazete, İncirlik Üssü’nde şu anda yalnızca yakıt ikmal uçaklarının bulunduğuna dikkat çekiyor. Gazetenin görüşlerini aldığı adı açıklanmayan bir Türk yetkili ise uçakların Afganistan’a kaydırılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesinden dolayı kaynaklanmadığını, ancak ABD’nin dikkatini Suriye’den Afganistan’a çevirmesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gazeteye konuşan ABD’li yetkili, bir süredir İncirlik’ten çıkma planının masada olduğunu söylerken, bir başka önemli NATO müttefiği olan Almanya’nın da Türkiye ile yaşadığı İncirlik krizini hatırlatıyor. Yetkili, “yaşananlar kararımızda etkili oldu” ifadelerini kullanıyor.

“İNCİRLİK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR”

Öte yandan ABD’nin Avrupa’da bulunan kuvvetlerinin sözcüsü Yüzbaşı Wendy Snyder da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İncirlik Üssü, ABD için kritik bir öneme sahip ve aynı zamanda da Türkiye-ABD arasındaki dayanışmanın bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

 

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