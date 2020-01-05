ABD basınına göre Trump’ın suikast kararı sürpriz oldu

NİYE TAM DA ŞİMDİ

Bu toplantıdan iki gün önce Irak’ın Kerkük kentindeki bir askeri üsse saldırı düzenlenmiş ve bir Amerikalı sözleşmeli personel ölmüştü. ABD de misilleme olarak F-15 savaş uçaklarıyla Irak ve Suriye’deki İran destekli Şii milislere ait üsleri bombalamıştı. Başkan Trump sinirliydi. Bir Amerikan vatandaşının öldürülmesine karşılık İranlı General Süleymani’nin öldürülmesi söz konusu olabilir miydi? Çünkü Amerikalı yetkililer saldırıdan Süleymani’yi sorumlu tutuyordu.

Aylardır İran’ın Basra Körfezi’ndeki saldırılarını tolere eden Trump niye tam da şimdi Süleymani’nin öldürülmesini gündeme getiriyordu. Üst düzey Amerikalı bir yetkili, “Epey cesur bir hareketti, hatta birçoğumuz için sürpriz oldu” diyor. Böyle bir hamle, ABD’nin Ortadoğu’daki en eski hasımlarından biriyle savaş çıkarabilirdi.

İSTİHBARAT GELDİ

Yılbaşı akşamı ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçiliği, ABD’nin milis güce saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi tarafından baskına uğradı. Bir süre sonra Süleymani’nin ‘ABD’ye hakaret etmek istercesine’ perşembe gecesi Bağdat’a gideceği istihbaratı geldi. İran’ın Körfez’de tankerleri mayınlaması ve Suudi petrol tesislerine saldırıdaki rolüne dair iddialara yanıt verilmediğini söyleyen yetkililer, harekete geçilmesi gerektiğini tavsiye etti. Gazeteye göre Trump, ABD insansız keşif uçağının düşürülmesine yanıt olarak hava saldırısını iptal etme kararının da olumsuz yorumlandığını hissediyor, kendisini zayıf gösterdiğini düşünüyordu. Sonunda Trump, operasyona onay verdi.

YEMEKTE ÖĞRENDİ

Amerikan CNN kanalına göre ABD Başkanı Trump, İranlı General Süleymani’nin öldürüldüğünü Florida’da kendine ait ‘Mar-a Lago’ golf kulübünde öğrendi. Trump, konuklarıyla akşam yemeğindeydi.

EVANJELİSTLERİN DUASINI ALDI

SÜLEYMANİ suikastının yankıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump, tatilini geçirdiği Florida’da en önemli seçmen tabanlarından biri olan Evanjelistlerle bir araya geldi. Kasım ayındaki seçimlerle ilgili “Tanrı’nın gerçekten de bizim yanımızda olduğuna inanıyorum” dedi. Başkan Donald Trump’ın dini danışmanlarından olduğu söylenen Paula White da Trump için dua ederek “Ona başkaldıran tüm şeytani mihraklar, yerle bir olacak” dedi. PRRI isimli enstitünün anketine göre beyaz Evanjelist Cumhuriyetçilerin yüzde 77’si Trump’nın iktidarını onaylıyor.