ABD basını yazdı... İşte ABD'nin Suriye'den çıktıktan sonraki planı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD basını yazdı... İşte ABD'nin Suriye'den çıktıktan sonraki planı!
GeriDünya ABD basını yazdı... İşte ABD'nin Suriye'den çıktıktan sonraki planı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
17.04.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

ABD basını yazdı... İşte ABD'nin Suriye'den çıktıktan sonraki planı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD basını yazdı... İşte ABD'nin Suriye'den çıktıktan sonraki planı!

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın kısa bir süre önce atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mısır'ın istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile bir görüşme yaptığını belirtti.

Görüşmede, Bolton'ın Mısır'ın Suriye'de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma ihtimalinin ele alındığı ifade edildi.

Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi.

Bir yetkili, "Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi" dedi.

Başkan Trump, ay başında ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı yaklaşık 2 bin askerinin geri çekilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak ABD yönetimi içindeki birçok kişi askerlerin geri çekilmesinin Suriye'deki Rusya ve İran etkisini artıracağından endişe ediliyor.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, askerlerin geri çekilmesi konusunda kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını belirtti.

WSJ'a konuşan bazı askeri yetkililer, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de tamamen mağlup edilmesinin kolay bir süreç olmadığını ve bu bölgeye ABD askerlerinin yerine bir Arap gücünün konuşlanmasının önünde bazı engellerin bulunduğunu söyledi.

Bu sıkıntıların başında Suudi Arabistan ve BAE'nin halihazırda askeri olarak Yemen'de operasyon düzenliyor olmaları ve Mısır'ın da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin kontrolü altında olmayan bir bölgeyi savunma için güç gönderme konusunda isteksizliği geliyor.

WSJ haberinde, ABD ordusunun bu planın hayata geçirilmesi sürecinde rol alıp almayacağının ise belirsiz olduğuna dikkat çekti.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.04.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!