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    ABD basını yazdı! İsrail o bölgede gizli savaşa başladı

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesi, İsrail'in Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Mısır hükümetinin de onayıyla 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. New York Times, hava saldırılarını 'gizli bir savaş' olarak niteledi.

    Habere göre, Mısır Sina Yarımadası'nda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı örgütlerle baş etme konusunda İsrail'in bölgedeki hava saldırısı taleplerini geri çevirmedi. 

    New York Times, İsrail hükümetinin Mısır'in içinde son iki yıldır 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini ilk kez ortaya çıkardı. 

    Sina Yarımadası, İsrail ve Mısır arasında 1979'da imzalanan barış anlaşmasının ardından askeri mevcudiyet anlamında kısıtlanmış bir bölge olarak biliniyor.

    NYT, İsrail'in Sina Yarımadası'ndaki DEAŞ bağlantılı gruplara yönelik hava saldırılarının bölgede 31 Ekim 2015'de Rus uçağının düşürülmesinin ardından gerçekleştiğini yazdı.  

     

     

    Etiketler: son dakika , haberler
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