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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.11.2018 - 06:38, Son Güncelleme:

ABD basını kritik seçimin sonucunu duyurdu

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ABD basını kritik seçimin sonucunu duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde son yılların en kritik ara seçimi gerçekleşiyor. Doğudaki eyaletlerde sandıkların çoğu kapandı, batı kısmındaysa oy verme işlemi sürüyor. Senato'daki son dağılıma göre Cumhuriyetçiler 48, Demokratlar 38 sandalyeye sahipken Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 113 Demokratlar 100 sandalyeye sahip. Temsilciler Meclisi'nde 435, Senato'da 35 sandalye belirlenecek. ABD basınına göre Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar kazandı.

ABD’de seçmenler kritik ara seçimler için bugün sandık başına gitti. Birçok eyalette oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bugüne kadar yapılan son üç ara seçimde seçime katılım oranı ortalama yüzde 40 olurken, bu yıl rekor kırılması bekleniyor.

Kongre seçimlerinde doğudaki bazı eyaletlerde sandıklar kapandı. Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

ABD basını kritik seçimin sonucunu duyurdu
ABD BASINI SONUCU DUYURDU

ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerin resmi olmayan sonuçları gelmeye devam ederken, Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden alması bekleniyor.

ABD'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 106 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 123 sandalye elde etmiş görünüyor.

Sayım devam ederken Demokratların Pensilvanya'da 3, Florida'da 2, Colorado, Virginia, Kansas, Minnesota, Illinoi, New York ve New Jersey eyaletlerinde de birer olmak üzere Cumhuriyetçilerden toplam 12 sandalye aldığı dikkati çekiyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalye gerekiyor.
ABD basını kritik seçimin sonucunu duyurdu
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Seçimlerin devam ettiği sırada Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Sanders, "Sonuçlar Trump'ın politikalarında değişikliğe neden olmaz" dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE GİREN İLK MÜSLÜMAN KADIN

ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olmayı başardı.

Seçmenlerin, Senatodaki 35, Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gittiği ülkede her ikisi de Demokrat Partiden aday olan Tlaib ve Omar zaferini ilan etti.

ABD basını kritik seçimin sonucunu duyurdu
Michigan eyaletinin 13. bölgesinden aday olan Tlaib'in, bu bölgeyi elinde bulunduran eski Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi John Conyers'in, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarından sonra görevinden istifa etmesi ve karşısına Cumhuriyetçi rakip bir adayın çıkmaması üzerine seçimi kazanacağına kesin gözle bakılıyordu.

Seçim öncesi ABD medyasına röportaj veren Rashida Tlaib, "Amacım; inancımla Kongrede caka satmak değil, herkese söylediğim gibi kamu hizmeti gibi etkili bir yolla İslam'ı temsil etmek." ifadesini kullanmıştı.

ABD basını kritik seçimin sonucunu duyurdu
BAŞÖRTÜLÜ İLK MÜSLÜMAN KADIN ÜYE

Öte yandan, Minnesota eyaletinin 5. bölgesinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar, Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında galip gelerek ABD Kongre üyesi seçildi.

ABD Temsilciler Meclisinin başörtülü ilk Müslüman kadın üyesi olan Omar, Temsilciler Meclisinde aynı bölgeyi temsil eden kadın üye Keith Ellison'ın yerine geçti.  ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar, önceliklerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.

ABD basını kritik seçimin sonucunu duyurdu
İLK SANDALYE DEĞİŞİMİ İSE FLORİDA VE VİRGİNİA'DA

Demokrat aday Jennifer Wexton, Cumhuriyetçi Temsilci Barbara Comstock'u Virginia'da Temsilciler Meclisindeki sandalyesinden etti. Bu sonuçla Wexton, ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerden koltuk alan ilk Demokrat oldu.

Wexton, Virginia Eyalet Senatosunda Demokrat Senatör olarak görev yapıyordu.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde Yahudi lobisinin güçlü isimlerinden Ileana Ros-Lehtinen ise Florida eyaletinde koltuğunu Demokrat aday Donna Shalala'ya kaptırdı. Shalala, Ros-Lehtinen'a karşı kazanarak, Wexton'ın ardından Cumhuriyetçilerin koltuğunu elde eden ikinci Demokrat isim oldu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yapan Shalala, 10 yıldır Miami Üniversitesinde rektörlük görevini yürütüyordu.

ABD basını kritik seçimin sonucunu duyurdu

BERNIE SANDERS VE TIM KAINE ZAFERİNİ İLAN ETTİ

ABD basınının derlediği resmi olmayan sonuçlara göre, Indiana'da Cumhuriyet Partili Mike Braun yarışı kazanarak, Demokrat Parti Senatörü Joe Donnely'yi koltuğundan etti. Bu sonuçla, Demokrat Parti Senatodaki ilk koltuk kaybını yaşadı. 

Öte yandan, Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine'nin ardından 9 eyalette Demokrat, 2 eyalette de Cumhuriyetçi isimler Senatodaki koltuklarını korudu.

Demokrat Partiden Delaware'de Tom Carper, Maryland'de Ben Cardin, Rhode Island'da Sheldon Whitehouse, Connecticut'ta da Chris Murphy zaferini ilan etti.

Ohio'da Sherrod Brown, Massachusetts'de Elizabeth Warren, Pensilvanya'da Bob Casey, New Jersey'de Bob Menendez, New York'ta Kirsten Gillibrand koltuğunu koruyan diğer Demokrat isimler oldu.

Cumhuriyetçi Partiden ise Wyoming Senatörü John Barrasso ve Missisippi Senatörü Roger Wicker yeniden seçildi.

Sandıkların açılmasından bu yana resmi olmayan sonuçlara göre, Senato için bağımsız aday Bernie Sanders Vermont eyaletinden, Demokrat Tim Kaine ise Virginia'dan zaferini ilan eden ilk isimler olmuştu.

 

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