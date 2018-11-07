ABD basını kritik seçimin sonucunu duyurdu

ABD’de seçmenler kritik ara seçimler için bugün sandık başına gitti. Birçok eyalette oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bugüne kadar yapılan son üç ara seçimde seçime katılım oranı ortalama yüzde 40 olurken, bu yıl rekor kırılması bekleniyor.

Kongre seçimlerinde doğudaki bazı eyaletlerde sandıklar kapandı. Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

ABD BASINI SONUCU DUYURDU



ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerin resmi olmayan sonuçları gelmeye devam ederken, Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden alması bekleniyor.



ABD'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.



Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 106 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 123 sandalye elde etmiş görünüyor.



Sayım devam ederken Demokratların Pensilvanya'da 3, Florida'da 2, Colorado, Virginia, Kansas, Minnesota, Illinoi, New York ve New Jersey eyaletlerinde de birer olmak üzere Cumhuriyetçilerden toplam 12 sandalye aldığı dikkati çekiyor.



Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalye gerekiyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Seçimlerin devam ettiği sırada Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Sanders, "Sonuçlar Trump'ın politikalarında değişikliğe neden olmaz" dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE GİREN İLK MÜSLÜMAN KADIN

ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olmayı başardı.



Seçmenlerin, Senatodaki 35, Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gittiği ülkede her ikisi de Demokrat Partiden aday olan Tlaib ve Omar zaferini ilan etti.



Michigan eyaletinin 13. bölgesinden aday olan Tlaib'in, bu bölgeyi elinde bulunduran eski Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi John Conyers'in, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarından sonra görevinden istifa etmesi ve karşısına Cumhuriyetçi rakip bir adayın çıkmaması üzerine seçimi kazanacağına kesin gözle bakılıyordu.



Seçim öncesi ABD medyasına röportaj veren Rashida Tlaib, "Amacım; inancımla Kongrede caka satmak değil, herkese söylediğim gibi kamu hizmeti gibi etkili bir yolla İslam'ı temsil etmek." ifadesini kullanmıştı.



BAŞÖRTÜLÜ İLK MÜSLÜMAN KADIN ÜYE



Öte yandan, Minnesota eyaletinin 5. bölgesinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar, Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında galip gelerek ABD Kongre üyesi seçildi.



ABD Temsilciler Meclisinin başörtülü ilk Müslüman kadın üyesi olan Omar, Temsilciler Meclisinde aynı bölgeyi temsil eden kadın üye Keith Ellison'ın yerine geçti. ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar, önceliklerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.



İLK SANDALYE DEĞİŞİMİ İSE FLORİDA VE VİRGİNİA'DA

Demokrat aday Jennifer Wexton, Cumhuriyetçi Temsilci Barbara Comstock'u Virginia'da Temsilciler Meclisindeki sandalyesinden etti. Bu sonuçla Wexton, ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerden koltuk alan ilk Demokrat oldu.

Wexton, Virginia Eyalet Senatosunda Demokrat Senatör olarak görev yapıyordu.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde Yahudi lobisinin güçlü isimlerinden Ileana Ros-Lehtinen ise Florida eyaletinde koltuğunu Demokrat aday Donna Shalala'ya kaptırdı. Shalala, Ros-Lehtinen'a karşı kazanarak, Wexton'ın ardından Cumhuriyetçilerin koltuğunu elde eden ikinci Demokrat isim oldu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yapan Shalala, 10 yıldır Miami Üniversitesinde rektörlük görevini yürütüyordu.





BERNIE SANDERS VE TIM KAINE ZAFERİNİ İLAN ETTİ



ABD basınının derlediği resmi olmayan sonuçlara göre, Indiana'da Cumhuriyet Partili Mike Braun yarışı kazanarak, Demokrat Parti Senatörü Joe Donnely'yi koltuğundan etti. Bu sonuçla, Demokrat Parti Senatodaki ilk koltuk kaybını yaşadı.



Öte yandan, Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine'nin ardından 9 eyalette Demokrat, 2 eyalette de Cumhuriyetçi isimler Senatodaki koltuklarını korudu.



Demokrat Partiden Delaware'de Tom Carper, Maryland'de Ben Cardin, Rhode Island'da Sheldon Whitehouse, Connecticut'ta da Chris Murphy zaferini ilan etti.



Ohio'da Sherrod Brown, Massachusetts'de Elizabeth Warren, Pensilvanya'da Bob Casey, New Jersey'de Bob Menendez, New York'ta Kirsten Gillibrand koltuğunu koruyan diğer Demokrat isimler oldu.



Cumhuriyetçi Partiden ise Wyoming Senatörü John Barrasso ve Missisippi Senatörü Roger Wicker yeniden seçildi.



Sandıkların açılmasından bu yana resmi olmayan sonuçlara göre, Senato için bağımsız aday Bernie Sanders Vermont eyaletinden, Demokrat Tim Kaine ise Virginia'dan zaferini ilan eden ilk isimler olmuştu.