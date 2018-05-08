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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.05.2018 - 23:49, Son Güncelleme:

ABD basını İran kararını nasıl gördü?

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ABD basını İran kararını nasıl gördü?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı dünya çapında geniş yankı bulurken, ABD basını kararın ABD’nin Avrupa ile ilişkilerini belirsizliğe ittiğine dikkati çekti.

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ikna çabalarına rağmen verdiğini yazdı.

Trump’ın 2015 yılında askıya alınan yaptırımları artık askıya almayacağını açıkladığını kaydeden gazete, anlaşmadan çekilme kararının hemen yürürlüğe girse de yaptırımların tamamının hemen devreye girip girmeyeceğinin net olmadığını yazdı.
Gazete, kararı “Selefi Barack Obama döneminde müzakere edilmiş bir anlaşmayı feshetmesine ilişkin vaadi noktasında Trump’ın başkanlık kampanyası için iyi bir adım” olarak niteledi.

"AVRUPA'DA ABD YALNIZLAŞIYOR"

Trump başkanlık yarışı boyunca İran ile 2015 yılında imzalanan anlaşmadan başkan seçildiğinde çekileceğini vaat etmişti.

New York Times gazetesi ise Trump’ın tek taraflı olarak sadece İran’a fayda sağladığını iddia ettiği anlaşmadan ABD’yi çekerek Avrupa’da ülkesini yalnızlaştırdığını ve İran konusunda bir belirsizliğe yol açtığını belirtti.

Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin beklenen bir gelişme olduğunu aktaran gazete, kararı “Amerika’nın Avrupalı ortakları ile ilişkilerini derin bir belirsizliğe itmesi” şeklinde tanımladı.

New York Times, kararının "anlaşmanın tarafları olan Çin ve Rusya ile tansiyonu artırmasına ilişkin beklentileri de yükselttiğini" yazdı.
Wall Street Journal gazetesi de Trump’ın, ABD’yi İran nükleer anlaşmasından çekerek selefi Obama’nın önemli bir dış politika başarısını ortadan kaldırdığını ve ABD müttefiklerinin isteklerini kenara fırlattığını yazdı.

"DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Trump’ın İran’a en yüksek ekonomik yaptırımları uygulayacağını hatırlatan gazete, yönetimden bazı yetkililerden edindiği bilgilere göre yaptırımların derhal yürürlüğe gireceğini öne sürdü.

Cumhuriyetçilere yakın Fox News ise kararı “Başkan Trump müttefikleri kenara itti, ABD’yi ‘içten bozuk’ Obama döneri İran denetim anlaşmasından çekti” başlığı ile duyurdu.

Trump’ın aylarca anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğini açık uçlu bıraktığını belirten Fox News, "Yaptırımları tekrar uygulama kararı Avrupalıları sarstı." ifadelerini kullandı.

Liberal NBC News de kararı “Tahran’ın nükleer silah programını başlatmasına yol açabileceği” uyarısıyla duyurdu.

 

DÜNYADA ŞOK DALGASI YAYDI

Trump’ın bu kararının İran’ı bir daha masaya getirmek konusunda büyük bir engel teşkil ettiğini yazan NBC News, “Bu adım Trump yönetimi ve uluslararası toplum için aynı zamanda iki önemli soruyu beraberinde getiriyor: İran buna nükleer silah çalışmasını tekrar başlatarak mı cevap verecek? İran anlaşmasını terk etmek Kuzey Kore’nin kendi nükleerden arınma anlaşmasını başkanla yapma konusundaki istekliliğini etkileyecek mi?” görüşünü öne çıkardı.

Los Angeles Times gazetesi ise beklenen ancak dünyada şok etkisi yaratan ve Trump'ı Avrupa'daki müttefiklerinden uzaklaştırabilecek bir karar alındığını yazdı. Gazete, “Trump’ın kararı, önemli ölçüde beklenen bir karar olmasına rağmen dünyada şok dalgası yaydı.” ifadesini kullandı.

Trump’ın anlaşmayı çürüyen, içten bozuk olarak nitelediğine dikkati çeken gazete, bununla birlikte Trump’ın İran’ı nükleer alt yapısını tekrar inşa etmekten alıkoymak için herhangi bir öneri getirmediğini belirtti.

Los Angeles Times da yaptırımların ne zaman devreye gireceği konusunda bir netlik olmadığına dikkat çekti.

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