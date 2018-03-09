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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerABD Avrupa Komutanı Scaparrotti'den Türkiye açıklaması
Dünya ABD Avrupa Komutanı Scaparrotti'den Türkiye açıklaması
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WASHINGTON (AA)
09.03.2018 - 00:52, Son Güncelleme:

ABD Avrupa Komutanı Scaparrotti'den Türkiye açıklaması

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ABD Avrupa Komutanı Scaparrotti'den Türkiye açıklaması

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile çalışmasının Türk-Amerikan ilişkilerine etkisiyle ilgili, "Benim buna yaklaşımım şudur, birlikte çalışırken iki ülkenin acil menfaatlerinin yanı sıra uzun dönem menfaatlerine de bakmamız gerekir." dedi.

Orgeneral Scaparrotti Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde Avrupa Komutanlığının 2019 bütçesine ilişkin oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. 

ABD'nin Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında (terör örgütü PKK'nın Suriye kolu) YPG ile çalışmasının Türk-Amerikan ilişkilerini gerdiğini hatırlatan bir senatör, iki ülke arasındaki ilişkinin geleceği ile ABD'nin Suriye'de YPG ile çalışmasının geleceğini nasıl değerlendirdiğini sordu. 

ABD'li komutan bu konuyu her gün Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ile görüştüğünü ve Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu vurguladı. 

Türkiye ile ilişkilerde acil konuların yanı sıra uzun dönemli ilişkilerin hesaplanması gerektiğini ifade eden Scaparrotti, şu ifadeleri kullandı: 

"Benim buna yaklaşımım şudur, birlikte çalışırken iki ülkenin acil menfaatlerinin yanı sıra uzun dönem menfaatlerine de bakmamız gerekir. Gelecek yıl nerede olmak istiyoruz iki yıl veya beş yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Bu açıdan Türkiye gibi yakın bir NATO müttefiki ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi ve devam ettirmeyi istediğimizi biliyorum bu uzun dönem hedefidir. Bu uzun dönem hedefi üzerinden baktığımızda bir müttefik olarak NATO kapsamında ne yaptığımız ve DEAŞ ile mücadelede ortağımız olan Kürtlerle ne yaptığımız konusunda bize fikir verebilir. Çok zor ve karmaşık bir süreç olsa da bu yolu aşacağımızı ve menfaatimizi de elde edebiliriz." 

- "S-400 ANLAŞMASI BİTMİŞ DEĞİL" 

Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin anlaşma sürecinin henüz bitmediğini ve Türkiye'yi ikna etmek için zamanlarının olduğunu savundu. 

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından dolayı "ABD'nin yaptırımlarına maruz kalabileceğine" ilişkin bir soruyu yanıtlayan Scaparrotti, konuyu Türk askeri yetkililerle birçok kez konuştuğunu ve sistemin NATO sistemleri ile çalışmayacağını ifade ettiğini söyledi. 

Türkiye'nin S-400 alımının tüm sonuçlarının farkında olduğunu belirten Scaparrotti, Türkiye ile görüşmeye devam edeceğini belirtti. 

Türkiye'nin Rusların yanı sıra ABD ve diğer ülkelerle de füze savunma sistemi konusunda görüştüğünü ifade eden Scaparrotti, şöyle devam etti: 

"Türkiye ile hava savunma önlemleri ve çalıştıracakları sistemler konusunda yakın görüşme içerisindeyiz. Bu anlaşma sürecinin (S-400) bitmiş olduğunu düşünmüyorum. Onlar bizimle olduğu gibi başkaları ile de NATO sistemlerine uyumlu bir sistem almak için konuşuyorlar. Biraz zamanımız olduğunu düşünüyorum ve niyetim onları daha iyi bir sistemin aslında NATO ile çalışabilir sistemler olduğunu ikna etmeye yönelik çalışmaya devam etmektir." 

Türkiye'nin Rusya ile yakınlaştığına ilişkin sorulara da yanıt veren Orgeneral Scaparrotti, Ankara ile Moskova'nın uzun zamandan beri ekonomik ilişkilerinin bulunduğunu hatırlattı. 

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Türkiye'nin 2015 yılında Rus uçağını düşürmesi ile bozulduğunu söyleyen Scaparrotti, "Hükümetin (Türk hükümeti) yapmaya çalıştığı şeyin önemli bir kısmının bu ekonomik ilişkiyi tekrar kurmak olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu. 

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