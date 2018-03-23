ABD askerleri Menbiç sokaklarında
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan William Rouback ve ABD’nin terör örgütü DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’ndaki komutanlarından Binbaşı James Jarrard’ın da yer aldığı Amerikalı heyet, önceki gün, son dönemde ABD ile Türkiye arasında sorun olan Menbiç ilçesine gitti.
Kürt sitelerinde yer alan habere göre, yaklaşık 2 bin ABD askerinin bulunduğu ve Türkiye’nin ilçedeki YPG terör örgütü mensuplarının çıkmasını istediği Menbiç’te sokakları dolaşan ve halkla konuşan ABD’lilerin, bölgenin durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ABD’nin Menbiç’teki varlığına ilişkin olarak, “Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok” diye konuşmuştu.
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