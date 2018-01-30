ABD askerinin yerini ifşa eden uygulama

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre Strava adlı yazılım şirketinin mobil uygulaması “Global Heat Map”e (Küresel Isı Haritası) üye 27 milyon kişinin verilerinden nerelerde spor yapıldığını görmek mümkün.

İngiliz BBC’nin haberine göre ise bu durumu ilk fark eden 20 yaşındaki Avustralyalı üniversite öğrencisi Nathan Ruser oldu. Genellikle savaş ve çatışma yaşanan ülkelerde bu aplikasyonu kullanan pek olmadığından Amerikalı asker ya da CIA mensupları bunu kullandığında bulundukları yeri ele veriyorlar.

ABD ordusu, Strava’nın ısı haritasını incelediklerini açıkladı. Washington Post gazetesine konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) Albay John Thomas, haritanın sonuçlarını incelediklerini söyledi.

ABD'nin Afganistan'daki askeri tesisi Bagram hava üssünde askerlerin hareketleri

PAYLAŞMAMA SEÇENEĞİ

Merkezi ABD’de olan Strava şirketi ise kullanıcıların faaliyetlerini paylaşmama seçeneği bulunduğunu hatırlattı. Isı haritasında kolaylıkla görülebilen üsler arasında Suriye ve Irak’ta ABD’nin, Falkland Adaları’nda İngiltere’nin ve Nijerya’da Fransız güçlerinin üsleri bulunuyor.

Suriye’de Rusya’nın Hmeymim hava üssünde de bazı faaliyetler görüldü. Askeri üslerin konumları hem yerel bilgiler hem de “Google Earth” gibi uydu görüntülerinden ötürü genelde biliniyor. Ancak Strava’nın ısı haritası askeri personelin faaliyetlerine de erişim sağlıyor. Haritada üssün içindeki askerlerin hareketleri daha yoğun parlaklıkla seçilebiliyor.

Strava'nın interaktif haritasında İncirlik üssünün görünümü