ABD askeri tanksız yürüyecek

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl 14 Temmuz’da Fransa’nın başkenti Paris’te katıldığı Bastille Günü geçit töreninin ardından Washington’da da böyle bir törenin düzenlenmesini istediğini söylemişti. Trump, geçen ay da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Amerikan askeri gücüne destek için böyle bir yürüyüşün düzenlenmesi talimatı vermişti.

BEYAZ SARAY’DAN BAŞLAYACAK

Önceki gün ise Pentagon’un bu yürüyüşü 11 Kasım’da Gaziler Günü’nde düzenleyeceği belirtildi. Pentagon, geçitle ilgili bazı da düzenlemeler açıkladı. Buna göre yürüyüş ABD Başkanı’nın konutu olan Beyaz Saray’dan ABD Kongre binası olan Capitol Hill’e kadar uzanacak. Açıklamada, “Geçit töreninde sadece tekerlekli araçlar katılacak, yerel altyapıya en az zararın verilmesi göz önünde bulundurarak tanklar yer almayacak” dendi. Geçit töreninde, Amerikan ordusu mensuplarının Amerikan Bağımsızlık Savaşı’ndan bu yana katkıları üzerine odaklanılacağı belirtildi.



Başkan Trump, geçen yıl Paris’teki askeri geçit törenini konuk olarak izledikten sonra “Şimdiye kadar gördüğüm en güzel geçitlerden biri. Biz de bir gün Pennsylvania Bulvarı’nda böyle bir şey yapmalıyız” demişti.

Başkan Trump, geçen yıl Paris’teki askeri geçit törenini konuk olarak izledikten sonra “Şimdiye kadar gördüğüm en güzel geçitlerden biri. Biz de bir gün Pennsylvania Bulvarı’nda böyle bir şey yapmalıyız” demişti.

30 MİLYON DOLARA MÂL OLACAK

Askeri geçit törenine karşı çıkan taraflar, Pentagon’un operasyonlarını yürütebilmek için istikrarlı bir bütçeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde askeri yürüyüşün ek külfet getireceğini savunuyordu. Beyaz Saray Bütçe Şefi’ne göre askeri geçit, vergi mükelleflerine 30 milyon dolara mâl olacak. Dünyanın birçok ülkesinde zaferleri anmak ya da güç gösterisinde bulunmak için askeri yürüyüşler düzenlenirken bu ABD için ender bir durum. 1991 yılında Irak lideri Saddam Hüseyin’in Kuveyt’ten çıkarılmasının ardından Washington’da bunu kutlamak için tanklar yürütülmüş, binlerce asker gövde gösterisinde bulunmuştu.

Columbia Bölgesi Konseyi, Trump Uluslararası Oteli’nin bulunduğu Capitol ile Beyaz Saray arasındaki Pennsylvania Bulvarı’nda böyle bir geçit düzenlenmesini tiye almış ve İngilizce ‘teşekkür anlamına gelen’ ‘thanks’ gelimesini ‘tank’ şeklinde yazarak “Teşekkürler ama tanka hayır” diye yazmıştı.