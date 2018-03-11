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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber:Trump Latin Amerika turuna çıkacak

Dünya
11.03.2018 - 01:27, Son Güncelleme:

ABD askeri tanksız yürüyecek

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ABD askeri tanksız yürüyecek

1991 yılındaki Birinci Körfez Krizi’nden bu yana ilk kez ABD’nin başkenti Washington’da askeri geçit töreni düzenlenecek. Ancak altyapı kaygıları nedeniyle 11 Kasım’daki gösteride sadece tekerlekli zırhlı araçlar yürütülecek, tanklar olmayacak. Askeri uçaklar gösteri yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl 14 Temmuz’da Fransa’nın başkenti Paris’te katıldığı Bastille Günü geçit töreninin ardından Washington’da da böyle bir törenin düzenlenmesini istediğini söylemişti. Trump, geçen ay da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Amerikan askeri gücüne destek için böyle bir yürüyüşün düzenlenmesi talimatı vermişti.

BEYAZ SARAY’DAN BAŞLAYACAK

Önceki gün ise Pentagon’un bu yürüyüşü 11 Kasım’da Gaziler Günü’nde düzenleyeceği belirtildi. Pentagon, geçitle ilgili bazı da düzenlemeler açıkladı. Buna göre yürüyüş ABD Başkanı’nın konutu olan Beyaz Saray’dan ABD Kongre binası olan Capitol Hill’e kadar uzanacak. Açıklamada, “Geçit töreninde sadece tekerlekli araçlar katılacak, yerel altyapıya en az zararın verilmesi göz önünde bulundurarak tanklar yer almayacak” dendi. Geçit töreninde, Amerikan ordusu mensuplarının Amerikan Bağımsızlık Savaşı’ndan bu yana katkıları üzerine odaklanılacağı belirtildi.

ABD askeri tanksız yürüyecek
Başkan Trump, geçen yıl Paris’teki askeri geçit törenini konuk olarak izledikten sonra “Şimdiye kadar gördüğüm en güzel geçitlerden biri. Biz de bir gün Pennsylvania Bulvarı’nda böyle bir şey yapmalıyız” demişti.

Başkan Trump, geçen yıl Paris’teki askeri geçit törenini konuk olarak izledikten sonra “Şimdiye kadar gördüğüm en güzel geçitlerden biri. Biz de bir gün Pennsylvania Bulvarı’nda böyle bir şey yapmalıyız” demişti.

30 MİLYON DOLARA MÂL OLACAK

Askeri geçit törenine karşı çıkan taraflar, Pentagon’un operasyonlarını yürütebilmek için istikrarlı bir bütçeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde askeri yürüyüşün ek külfet getireceğini savunuyordu. Beyaz Saray Bütçe Şefi’ne göre askeri geçit, vergi mükelleflerine 30 milyon dolara mâl olacak. Dünyanın birçok ülkesinde zaferleri anmak ya da güç gösterisinde bulunmak için askeri yürüyüşler düzenlenirken bu ABD için ender bir durum. 1991 yılında Irak lideri Saddam Hüseyin’in Kuveyt’ten çıkarılmasının ardından Washington’da bunu kutlamak için tanklar yürütülmüş, binlerce asker gövde gösterisinde bulunmuştu.
Columbia Bölgesi Konseyi, Trump Uluslararası Oteli’nin bulunduğu Capitol ile Beyaz Saray arasındaki Pennsylvania Bulvarı’nda böyle bir geçit düzenlenmesini tiye almış ve İngilizce ‘teşekkür anlamına gelen’ ‘thanks’ gelimesini ‘tank’ şeklinde yazarak “Teşekkürler ama tanka hayır” diye yazmıştı.

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