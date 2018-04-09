ABD anlaşmayı ihlal ederse pişman olur
İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin 2015 tarihinde yapılan ‘nükleer anlaşmayı’ iptal etmesi halinde pişman olacağını söyledi.
İran’ın nükleer teknolojide ilerlemelerini gündeme getirmek için ilan edilen ‘Ulusal Nükleer Günü’nde konuşan Ruhani, “Eğer anlaşmayı ihlal ederlerse, bir hafta ya da daha az bir sürede etkisini görürler” dedi. İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behuruz Kamalvandi, anlaşmanın çökmesi halinde uranyum zenginleştirme programına yeniden başlayabileceklerini ve iki gün içinde yüzde 20 zenginleştirme oranına ulaşacaklarını söylemişti. Ruhani, Arap ülkelerini Washington ile işbirliğinden vazgeçmeye çağırarak “Ülkenizin ve bölge ülkelerinin gücüne güvenin. Gelin birlik olalım” dedi.
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