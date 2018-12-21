'ABD, Afganistan'dan da askerini çekecek' iddiası
Önceki gün sürpriz bir kararla Suriye’deki Amerikan askerlerini çekme kararı alan Washington yönetiminin Afganistan’daki güçlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı düşündüğü öne sürüldü.
ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Afganistan’da bulunan 14 bin Amerikan askerinin sayısının birkaç hafta içinde büyük oranda düşürüleceği öne sürüldü.
ABD 11 Eylül 2001’deki İki Kuleler saldırılarının ardından 7 Ekim 2001’de El Kaide ve Taliban’ı temizlemek iddiasıyla Afganistan’a girmişti.
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