ABD 40 yıllık Filistin politikasını değiştirdi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri konusunda Washington’un 40 yılı aşkın süredir benimsediği resmi görüşte değişikliğe gidildiğini açıkladı.
1978’den beri ‘uluslararası hukuka aykırı’ olarak tanımlanan bölgedeki İsrail yerleşimleri artık bu şekilde nitelenmeyecek. Düzenlediği basın toplantısında “İsrail’in Batı Şeria’da sivil yerleşim birimleri kurması uluslararası hukuka aykırı değil” diyen Pompeo, ayrıca İsrail ve Filistinli tarafları müzakerelere başlamaya çağırdı. Başkan Donald Trump yönetimi daha önce Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış, ayrıca Golan Tepeleri’nde de İsrail’in egemenliğini onaylamıştı. Kararın ardından bir açıklama yapan İsrail Dişişleri Bakanlığı, atılan adımdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, desteği için Trump yönetimine teşekkür etti. Filistin tarafı ise söz konusu yerleşimlerin uluslararası hukukla ‘tamamen’ çatıştığını vurgulayarak, ABD’yi ‘sorumsuz’ davranmakla suçladı.
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