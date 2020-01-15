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Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

ABD, 21 Suudi askeri öğrenciyi geri yolluyor

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ABD, 21 Suudi askeri öğrenciyi geri yolluyor

ABD Adalet Bakanı William Barr, 6 Aralık’ta Florida’daki askeri üste Suudi Teğmen Muhammed Said Alşarmani’nin düzenlediği ve 3 Amerikalı denizcinin öldüğü saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

vSoruşturma çerçevesinde ‘cihatçı paylaşımlar’ yaptıkları ve çocuk pornosu bulundurdukları tespit edilen Suudi askeri öğrencilerin de ülkelerine geri yollanacağı bildirildi. Barr’ın açıklamasında, öğrencilerin sınır dışı edilmediği, Suudi merciler tarafından ülkeye geri çağrıldığı vurgulandı. Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah da, yaptığı yazılı açıklamada, bu kişilerin Suudi Arabistan hükümetine bildirildiğini ve Suudi Arabistan Büyükelçiliği ile askeri öğrencilerin ABD’den ayrılması konusunda işbirliği yapıldığı kaydedildi.

SAKINCALI BULUNDULAR

Adalet Bakanlığı soruşturmasında, ABD’de bulunan Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine bağlı öğrencilerin Florida saldırısından önceden haberdar olup olmadığının tespit edilemediği, ancak soruşturma sırasında toplam 21 personelin sakıncalı bazı faaliyetlerine rastlandığı vurgulandı. Florida eyaletine bağlı Pensacola kentindeki Donanma Hava Üssü’nde düzenlenen saldırıda 8 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan Alşarmani olay yerinde ABD güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

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