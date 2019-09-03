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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
03.09.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

ABD 20 hafta içinde 5400 askerini ülkeden çekecek

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ABD 20 hafta içinde 5400 askerini ülkeden çekecek

ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile 'prensipte' varılan anlaşma uyarınca, ABD'nin 20 hafta içinde Afganistan'dan 5.400 askerini çekeceğini duyurdu.

Halilzad anlaşmayla ilgili Afgan liderleri bilgilendirdikten sonra, ayrıntıları ilk defa Tolo News televizyon kanalına verdiği röportajda paylaştı ve nihai onayın da ABD Başkanı Donald Trump'tan geleceğini söyledi.

Halilzad'ın röportajı televizyonda yayınlandığı sırada Afganistan'ın başkenti Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi.

En az beş sivilin öldüğü ve onlarca sivilin de yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban hedeflerinde yabancı birlikler olduğunu duyurdu.

Saldırının yaşandığı bölge, yabancıların yaşadığı bir yerleşim bölgesi. Taliban, silahlı militanların da dahil olduğunu söyledi.

Halilzad, Tolo News'a verdiği röportajda anlaşmanın Katar'da dokuz defa düzenlenen barış görüşmelerinin sonucu olduğunu ifade etti.

Amerikan askerlerinin çekilmesi karşılığında Taliban da, Afganistan'ı ABD askerleri ve müttefik ülke askerlerini hedef alan saldırıların merkezi olarak kullanmamayı taahhüt ediyor.

TALİBAN DOĞRULADI

Taliban, 2001 ABD işgalinden bu yana Afganistan'da kontrolü altında bulundurduğu en geniş topraklara sahip.

Halilzad, "Şartlar anlaşma doğrultusunda ilerlerse, bulunduğumuz beş farklı üsten 135 gün içinde ayrılacağız" dedi.

ABD'nin Afganistan'daki mevcut asker sayısı yaklaşık 14 bin.

Taliban sözcüsü de BBC'ye gönderdiği cep telefonu mesajında anlaşmaya varıldığını doğruladı ve Halilzad'ın paylaştığı ayrıntıların doğru olduğunu söyledi.

BBC'nin Kabil'den bildiren muhabiri Lyse Doucet, askerlerin Afganistan'dan çekilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi. Şartlar arasında Afgan hükümeti ile Taliban arasında barış görüşmelerinin başlaması ve ateşkes sağlanması da bulunuyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin sözcüsü Sediq Seddiqqi, Gani'nin anlaşmayla ilgili görüşünü paylaşmadan önce ayrıntıları inceleyeceğini ifade etti.

Sözcü Seddiqqi, hükümetin, Taliban'ın barışa bağlı kalacağı konusunda teminat beklediğini de söyledi.

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