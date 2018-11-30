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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
BBC Türkçe
30.11.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

'Abcde' isimli çocuk gündeme oturdu

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'Abcde' isimli çocuk gündeme oturdu

ABD merkezli ucuz havayolu şirketi Soutwest'in personeli, 5 yaşındaki yolcu Abcde'nin adını biniş kartında görünce güldü. Görevli, kartın fotoğrafını çekip sosyal medya hesabına yükledi. Şirket bunun üzerine çocuğun ailesinden özür diledi.

Olay, California eylaetindeki John Wayne Havalimanı'nda yaşandı.

Traci Redford ve kızı Abcde uçağa binmek üzereyken kapı görevlisi gülmeye başladı.

Görevlinin daha sonra biniş kartının fotoğrafını çekip Facebook'a koyması üzerine Abcde'nin ailesi şirkete şikayet mektubu gönderdi.

Şirketin sözcüsü Chris Mainz, iki hafta sonra aileden özür diledi, "Personelizimizin mesajı şirketimizin müşterilerimize verdiğimiz değer ve nezaket ve saygı kurallarımızla uyuşmuyor" dedi.

Abcde isimli çocuk gündeme oturdu

Traci Redford ise ABC7 televizyonuna açıklamasında "Kapı görevlileri bana ve kızıma bakarak gülerken kızım 'Anne ismime neden gülüyorlar?' diye sordu. Ben de ona ne yazık ki herkesin iyi olamayacağı yanıtını verdim" dedi.

Vocativ adlı internet sitesinin 2014 yayımladığı bir habere göre ABD'de Abcde adlı en az 328 çocuk var.

 

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