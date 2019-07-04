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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB zirvesinin kaybedeni Merkel mi?

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AB zirvesinin kaybedeni Merkel mi?

AVRUPA Birliği kurumlarını 2019-2024 döneminde yönetecek isimlerin belirlenmesi için Brüksel’de yapılan ve kaotik hal alan zirve, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eskisine oranla etkisinin zayıfladığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Sağlık sorunlarıyla da gündemde olan Merkel’in zirvedeki bazı adımları bu yorumları haklı kılar nitelikteydi.

MACRON’UN İSTEDİĞİ OLDU

Ağırlığını başından itibaren AB Komisyonu Başkanı adaylarından Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi Alman Manfred Weber’den yana koyan ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden zaferle çıkan siyasi grubun adayının bu makama atanmasına dayanan (spitzenkandidat) sistemi savunan Merkel, her iki konuda da geri adım attı. Önce, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Weber’den vazgeçen Merkel, ardından yine Macron’un istemediği spitzenkandidat sisteminin bir kenara itilmesini engelleyemedi. Weber’in AP’de grup liderliği dışında bir görev üstlenememesi de Merkel’e fatura edildi.

HÜKÜMET KRİZİ OLABİLİR

Weber’in devreden çıkmasının ardından sol kanadın adayı olan Frans Timmermans’a destek olmaya karar veren Merkel, hem kendi partisi hem de EPP çizgisindeki diğer AB hükümetleri tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Çözüm önerisi ise Merkel’den değil Macron’dan geldi. Merkel, Alman Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen’i öneren Macron’un adımlarını izlemek durumunda kaldı. Ülkesindeki koalisyon ortağı SPD’yi Leyen konusunda ikna edemeyen Merkel’in, kendisine çok yakın olan bir Alman siyasetçi için 27 AB lideri yeşil ışık yakarken koalisyon mutabakatı nedeniyle çekimser oy kullanmak durumunda kalması örneğine pek rastlanmayan bir imaj sorunu yarattı. Almanya’da yapılan yorumlar Merkel’i hükümet krizinin beklediği yönünde. 

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