AB Zirvesi’nden sonunda uzlaşı çıktı
AVRUPA Birliği kurumlarının yeni yöneticilerini belirlemek için pazar günü başlayan, 20 saat süren pazarlıklar nedeniyle pazartesiye sarkan, 24 saat askıya alındıktan sonra dün dört saatten fazla gecikmeyle tekrar toplanan zirveden zorla da olsa uzlaşı çıktı. AB liderleri, hem siyasi partiler hem de üye ülkeler arasında yaşanan derin görüş ayrılıkları nedeniyle masaya gelen çok sayıda isim ve defalarca değişen listeler üzerinden pazarlık yaptı. Sonunda en fazla tartışma yaratan atama olan AB Komisyonu Başkanı için Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen üzerinde anlaşıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, bu makama Von Der Leyen’i önermesi günlerdir yaşanan tıkanıklığın aşılmasını sağladı. Aristokrat bir aileden gelen, Brüksel doğumlu, yedi çocuk annesi Von Der Leyen, Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) onay alabilmesi halinde AB Komisyonu’nu yönetecek ilk kadın olacak. AB liderlerinin yeni başkanları belirleme konusundaki yaklaşımlarına oldukça tepkili olan AP üyelerinin bu isme onay verip vermeyeceği ise ciddi bir soru işareti olmayı sürdürüyor.
MERKEL ÇEKİMSER KALDI
AB liderleri, uzlaşı adayı olarak gördükleri Von Der Leyen ismi üzerinde anlaşırken Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ülkesindeki koalisyon hükümeti bağlantılı bazı unsurlar nedeniyle çekimser kalması zirvenin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
Liderler AB Konseyi Başkanı olarak Belçika Başbakanı Charles Michel’in atanmasına karar verdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak ise eski AP Başkanı ve mevcut İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell belirlendi. Borrell, bu koltuğa oturan ilk erkek olacak. AB liderlerinin Avrupa Merkez Bankası için tercihi ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde oldu. Lagarde da bu koltuğa oturacak ilk kadın olacak.
AB liderlerinin en dikkat çeken adımı ise günlerdir üzerinde çalışmalarına rağmen AP Başkanı koltuğuna kimin oturacağı konusunu tamamen bu kuruma bırakmaları oldu. AP Başkanı bugün Strasbourg’da yapılacak oylamayla belirlenecek.
AP’DE 9 TÜRK KÖKENLİ
AVRUPA Birliği genelinde mayıs sonunda yapılan seçimlerle 751 üyesinin yüzde 61’i yenilenen Avrupa Parlamentosu (AP), dokuzuncu yasama dönemine dün başladı. Kadın-erkek paritesinin yüzde 40’a yüzde 60 olduğu yeni AP’de beş ülkeden dokuz Türk kökenli parlamenter de görev yapacak. AP’nin Türk kökenli üyeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Niyazi Kızılyürek, Fransa’dan Agnes Evren, Bulgaristan’dan İlhan Küçük, Hatice Alieva Veli, Asım Ademov, Almanya’dan İsmail Ertuğ, Engin Eroğlu, Özlem Alev Demirel ve İsveç’ten Evin İncir. Bu arada AP’nin Strasbourg’da yapılan açılış oturumu oldukça gergin başladı. İngiltere’nin AB’den ayrılmasını savunan Brexit Partisi üyeleri ile aşırı sağcılar AB Marşı’nı protesto etti. Brexit taraftarı İngiliz parlamenterler AB Marşı sırasında genel kurula sırtlarını dönerken aşırı sağcı parlamenterler ayağa kalkmadı.
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