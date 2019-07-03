AB Zirvesi’nden sonunda uzlaşı çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB Zirvesi’nden sonunda uzlaşı çıktı
GeriDünya AB Zirvesi’nden sonunda uzlaşı çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB Zirvesi’nden sonunda uzlaşı çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB Zirvesi’nden sonunda uzlaşı çıktı

AVRUPA Birliği kurumlarının yeni yöneticilerini belirlemek için pazar günü başlayan, 20 saat süren pazarlıklar nedeniyle pazartesiye sarkan, 24 saat askıya alındıktan sonra dün dört saatten fazla gecikmeyle tekrar toplanan zirveden zorla da olsa uzlaşı çıktı. AB liderleri, hem siyasi partiler hem de üye ülkeler arasında yaşanan derin görüş ayrılıkları nedeniyle masaya gelen çok sayıda isim ve defalarca değişen listeler üzerinden pazarlık yaptı. Sonunda en fazla tartışma yaratan atama olan AB Komisyonu Başkanı için Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen üzerinde anlaşıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, bu makama Von Der Leyen’i önermesi günlerdir yaşanan tıkanıklığın aşılmasını sağladı. Aristokrat bir aileden gelen, Brüksel doğumlu, yedi çocuk annesi Von Der Leyen, Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) onay alabilmesi halinde AB Komisyonu’nu yönetecek ilk kadın olacak. AB liderlerinin yeni başkanları belirleme konusundaki yaklaşımlarına oldukça tepkili olan AP üyelerinin bu isme onay verip vermeyeceği ise ciddi bir soru işareti olmayı sürdürüyor.

MERKEL ÇEKİMSER KALDI

AB liderleri, uzlaşı adayı olarak gördükleri Von Der Leyen ismi üzerinde anlaşırken Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ülkesindeki koalisyon hükümeti bağlantılı bazı unsurlar nedeniyle çekimser kalması zirvenin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Liderler AB Konseyi Başkanı olarak Belçika Başbakanı Charles Michel’in atanmasına karar verdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak ise eski AP Başkanı ve mevcut İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell belirlendi. Borrell, bu koltuğa oturan ilk erkek olacak. AB liderlerinin Avrupa Merkez Bankası için tercihi ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde oldu. Lagarde da bu koltuğa oturacak ilk kadın olacak.

AB liderlerinin en dikkat çeken adımı ise günlerdir üzerinde çalışmalarına rağmen AP Başkanı koltuğuna kimin oturacağı konusunu tamamen bu kuruma bırakmaları oldu. AP Başkanı bugün Strasbourg’da yapılacak oylamayla belirlenecek.

AP’DE 9 TÜRK KÖKENLİ

AVRUPA Birliği genelinde mayıs sonunda yapılan seçimlerle 751 üyesinin yüzde 61’i yenilenen Avrupa Parlamentosu (AP), dokuzuncu yasama dönemine dün başladı. Kadın-erkek paritesinin yüzde 40’a yüzde 60 olduğu yeni AP’de beş ülkeden dokuz Türk kökenli parlamenter de görev yapacak. AP’nin Türk kökenli üyeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Niyazi Kızılyürek, Fransa’dan Agnes Evren, Bulgaristan’dan İlhan Küçük, Hatice Alieva Veli, Asım Ademov, Almanya’dan İsmail Ertuğ, Engin Eroğlu, Özlem Alev Demirel ve İsveç’ten Evin İncir. Bu arada AP’nin Strasbourg’da yapılan açılış oturumu oldukça gergin başladı. İngiltere’nin AB’den ayrılmasını savunan Brexit Partisi üyeleri ile aşırı sağcılar AB Marşı’nı protesto etti. Brexit taraftarı İngiliz parlamenterler AB Marşı sırasında genel kurula sırtlarını dönerken aşırı sağcı parlamenterler ayağa kalkmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş birliğini güçlendirme vurgusu
"Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi küresel istikrara katkı sağlayacaktır"
AP'de yeni dönem Brexit protestolarıyla başladı
Gizlice imzalandığı ortaya çıkmıştı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki