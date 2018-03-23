AB yine Rum-Yunan ikilisine teslim
AVRUPA Birliği ile Türkiye arasında 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılacak olan liderler buluşmasına günler kala Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Yunanistan’dan, Brüksel-Ankara hattında gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.
Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs açıklarında ve Ege Denizi’nde yaşanan gerginlikleri bahane ederek Türkiye aleyhine son günlerde giderek yoğunlaşan bir manevra başlattı. Bunun sonucunda, Brüksel’de devlet ve hükümet başkanları seviyesinde yapılan AB Zirvesi’nin taslak sonuç bildirisinde, Türkiye’nin bölgedeki eylemleri ‘yasa dışı’ olarak nitelenip güçlü şekilde kınandı.
YUNAN ASKERLER DE SONUÇ BİLDİRİSİNDE
Özellikle Rum yönetimi hafta başından bu yana AB dışişleri bakanları düzeyinde ve AB Komisyonu nezdinde sonuç bildirisini kendi talepleri doğrultusunda şekillendirmek için çaba harcıyordu. Tüm bu girişimler sonrasında, AB sonuç bildirisinde kınamanın yanı sıra Türkiye’ye bölgedeki ‘bu tür eylemlerine’ acilen son verme çağrısı da yer alacak. Türkiye’den, ‘GKRY’nin bölgedeki doğal kaynaklara yönelik egemenliğine’ saygı da isteyecek olan AB, iyi komşuluk ilişkilerinin önemine ve tüm AB üyesi ülkelerle ilişkilerin normalleştirilmesinin gereğine de dikkat çekecek. AB, Yunanistan ve GKRY ile dayanışma içinde olduğu mesajını da verecek. Sonuç bildirisinde, sınırı geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerin durumuna da değinilerek hızlı çözüm talebinde bulunuluyor.
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