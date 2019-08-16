AB yangınla boğuşuyor
Avrupa Birliği’nin iki üyesi Fransa ve Yunanistan, son birkaç gündür oldukça ciddi boyuttaki orman yangınlarıyla baş etmeye çalışıyor.
Yunanistan’ın Evia Adası’nda üç gündür süren çam ormanı yangınına, dünden itibaren Avrupa Birliği’nin yangın söndürme uçakları da müdahale etmeye başladı. Dün sonunda rüzgârın da hız kesmesiyle, Evia Adası’nda durumun nispeten kontrol altında olduğu belirtiliyor. Fransa’da ise Toulousse kentinin 100 kilometre güneyinde, Aude bölgesindeki orman yangınlarında şu ana kadar 900 hektarlık alan kül oldu. Burada itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları dün de sürdü.
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