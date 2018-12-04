AB vizesine zam geliyor
Avrupa Birliği Komisyonu’nun martta yaptığı vizelere yönelik kapsamlı değişiklik önerilerine Avrupa Parlamentosu’nun (AP) ilgili komitesinden onay çıktı.
Buna göre kısa süreli AB vizesinin fiyatı 60 Euro’dan 80 Euro’ya yükselecek. AB vatandaşlarının aile üyeleri, öğrenciler, araştırmacılar ve 12 yaşın altındaki çocuklardan bu ücret alınmayacak. Vize başvurusu 9 ay öncesinden yapılabilecek. Kuralları ihlal etmeyen ve sıklıkla AB’ye seyahat edenler için çok girişli vize uygulaması yaygınlaştırılacak. Sanatçı ve profesyonel sporculara ek kolaylıklar sağlanacak. Bazı başvuru sahiplerinin başvuruyu bizzat yapmasına gerek kalmayacak ve vize başvurusuna ilişkin karar süreci kısalacak. Ayrıca seyahat dönemine ilişkin sağlık sigortası talep edilmeyecek. Bu değişikliklerin AP Genel Kurulu’nun onayını da alması gerekiyor.
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